عملية جراحية لخميس المنصوري مدافع بني ياس

أجرى خميس المنصوري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس عملية جراحية ناجحة في الكتف في أبوظبي، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب بخلع في الكتف.

وسيغيب المنصوري على إثر الإصابة عن بني ياس حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يحتاج إلى فترة ثلاثة أشهر للتعافي من الإصابة، لينضم إلى خميس صالح إسماعيل في قائمة اللاعبين المصابين، والذي كان قد أجرى جراحة لتنظيف الغضروف قبل 3 أسابيع، لينتهي موسمه مع السماوي.

من ناحية أخرى، يستعيد بني ياس جهود اللاعب سهيل النوبي في مباراته ضد العين غداً، الثلاثاء، ضمن الجولة 22 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد غيابه عن مواجهة دبا الحصن في الجولة الماضية لتراكم البطاقات الصفراء.