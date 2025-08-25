لابا يهدد عرش «الغزال» ورحيمي «الصغير» ينقذ العين

حملت مباراة دبا والعين أرقاماً ومشاهدات لافتة لا بد من الوقوف عندها تمثلت في وصول اللاعب التوغولي لابا كودجو هداف العين بأهدافه إلى 121 هدفاً من 131 مباراة وبات على بعد 3 أهداف فقط من تحطيم الرقم التاريخي لـ«غزال العين» النجم أحمد عبدالله الذي يتربع على عرش هدافي الزعيم برصيد 124 هدفاً، كما أن المباراة شهدت تقمص المغربي الحسين رحيمي دور شقيقه الغائب سفيان رحيمي ليقوم بتسجيل هدف العين الثالث في الوقت القاتل من الزمن بدل الضائع ويؤمن النقاط الثلاث لجمهور العين، وعلى مستوى دبا فإن اللاعب البديل ماجد الطنيجي الذي حل في الشوط الثاني نال أسرع حالة طرد بعد أن منحه الحكم بطاقة صفراء في الدقيقة 89 لكن اللاعب وبعد مرور دقيقتين فقط نال الورقة الحمراء ليترك فريقه يلعب بعشرة لاعبين.

وقال فلاديمير ايفيتش مدرب العين: كنا الأفضل في الشوط الأول وتمكنا من تسجيل هدفين، لكن جدية اللاعبين قلت بسبب هذا الشيء ما أدى ذلك لاستقبال الفريق لهدفين، وتابع: لست راضياً عن الأداء على الرغم من الفوز وما شاهدته من فريقي لم أشاهده منذ وصولي للنادي، وأعجز عن كلمات الوصف لما حدث، وحالفنا الحظ في الشوط الثاني وتمكنا من كرة ثابتة من تسجيل الهدف الثالث.

أبطال

من جهته، قال برونو بيريرا مدرب دبا الفجيرة: الفريق لا يستحق الهزيمة وكنا نعلم أننا نواجه خصماً قوياً، وارتكبنا بعض الأخطاء في الخط الخلفي ما أدى إلى خسارة الفريق، وقال بين شوطي المباراة أخبرت اللاعبين أننا نواجه فريقاً قوياً وليس أبطالاً خارقين، ويجب أن نكون أكثر تجانساً، ونتمكن من التعادل في وقت وجيز، وذلك بعد أن تحلى الفريق بالشجاعة المطلوبة، وكنا قريبين من الفوز في أكثر من مرة.