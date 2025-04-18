العين يتوج بلقب بطولة بني ياس الدولية لكرة القدم

توج العين بلقب بطولة بني ياس الدولية لكرة القدم تحت 18 سنة، بعد تغلبه على النجم الأحمر الصربي بهدف دون رد، في النهائي الذي أقيم مساء أول من أمس، على استاد بني ياس بالشامخة في أبوظبي.

وحصد شباب العين كأس البطولة عن جدارة واستحقاق بعد أداء قوي أمام جميع المنافسين، وليؤكد أنه يملك مجموعة من العناصر الواعدة القادمة بقوة في المستقبل، إذ شهدت المباراة النهائية تكافؤاً وندية بين الفريقين اللذين نجحا في الوصول إلى النهائي بعد عبور عقبة بيراميدز والإمارات في الدور نصف النهائي، قبل أن يحسم «الزعيم» اللقب.

يذكر أن البطولة نظمها نادي بني ياس، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشهدت مشاركة 8 فرق هي بني ياس والعين والوحدة والإمارات والجزيرة والنصر وبيراميدز المصري والنجم الأحمر الصربي.