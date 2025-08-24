شكوك بدنية تؤدي لانهيار صفقة انتقال بونيفاس إلى ميلان

ذكر تقرير إعلامي أن فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم، لن يتعاقد مع فيكتور بونيفاس، لاعب باير ليفركوزن الألماني، بسبب شكوك حول قدرته البدنية.

وذكر تقرير لمجلة "كيكر" الألمانية أن ميلان قرر اتخاذ موقف حذر بعدما خضع اللاعب لأربعة فحوص طبية أمس السبت في المدينة الإيطالية، وقام ميلان بإبلاغ ليفركوزن بالقرار.

وأصيب بونيفاس بقطع في الرباط الصليبي مرتين خلال فترة تواجده مع فريق بودو/جليمت النرويجي. وفي الموسم الماضي غاب عن تشكيلة الفريق عدة مرات بسبب مشاكل عضلية، كما غاب أيضا عن فترة الإعداد للموسم الحالي.

وذكرت التقارير أن ميلان وليفركوزن اتفقا على انتقال اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 5.9 مليون دولا، مع وجود خيار يتيح لميلان شراء اللاعب بشكل نهائي العام المقبل مقابل 24.5 مليون يورو.

من جانبه رفض سيمون رولفس، المدير الرياضي بنادي ليفركوزن، تأكيد تلك التقارير بشكل مباشر حيث قال في تصريحات لصحيفة "بيلد" : "إذا عاد إلينا ستنتهي مسألة ميلان، ليس هناك سر كبير في ذلك".

وأضاف أنه لا يتوقع حدوث مفاوضات جديدة حول الانتقال قائلا: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث".

وانضم بونيفاس 24 عاما لفريق ليفركوزن قبل عامين قادما من فريق سان خليوزي البلجيكي، وساعد الفريق في الفوز بثنائيته التاريخية في الدوري والكأس بدون خسارة في أول موسم له. وابتعد بونيفاس عن التشكيل الأساسي في ليفركوزن، حيث يفضل إريك تن هاج، المدير الفني، الاعتماد على باتريك شيك، الذي لعب أغلب مباريات الفريق في الموسم الماضي تحت قيادة تشابي ألونسو، المدير الفني السابق.

وارتبط اسم بونيفاس بالانتقال لنادي النصر السعودي في ينايالماضي، ولكن لم تتم الصفقة.