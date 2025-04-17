تيسودالي يختار أقصر الطرق إلى قلوب جماهير خورفكان

اختار النجم المغربي طارق تيسودالي مهاجم خورفكان، أيسر وأقصر الطرق للوصول إلى قلوب جماهير «النسور»، بعد أن برع اللاعب في صناعة وتسجيل الأهداف مع فريقه خورفكان، إلى جانب تألقه المستمر واختياره نجماً دون غيره من قبل جمهور النادي في عدد من المباريات، وساهم تيسودالي «الحاسم» بقدر كبير ولافت في تحقيق الرقم القياسي للفريق، الذي يناله للمرة الأولى في عصر الاحتراف، بتجنبه الهزيمة في 6 مباريات متتالية، خمس منها تمكن فيها من تحقيق الفوز، كما أن اللاعب أحرز 4 أهداف حاسمة، حيث زار شباك العروبة في أول مباراة له بشعار خورفكان، وتكفل بصناعة هدف آخر من أهداف فريقه الثلاثة في مرمى أخضر الفجيرة، وصنع هدف الفوز الوحيد الذي سجله برايان راميريز في شباك كلباء، إلى جانب مساهمته في فوز النسور الثالث على التوالي، وجاء على حساب فريق الوصل بنتيجة 2-1، بعد صناعته لأحد أهداف فريقه، ويستمر تألق النجم المغربي للمباراة الرابعة توالياً، ويقود الفريق للفوز على الجزيرة بهدفه الحاسم في مرمى الحارس علي خصيف، ويكرر المشهد نفسه، ويحرز هدف النسور الغالي في مرمى دبا الحصن، وأمام البطائح، تقدم تيسودالي بهدف السبق لمصلحة فريقه، قبل أن يدرك الضيوف التعادل في آخر أنفاس اللقاء.

ويتمتع تيسودالي بخبرة كبيرة، حيث بدأ مسيرته في الدوري الهولندي، مع أندية تلستار، كامبور، فينلو ودي جرافشاب، قبل أن ينتقل إلى لوهافر الفرنسي، ثم يخوض تجربة ناجحة في الدوري البلجيكي، مع بيرتشوت وجنت، حيث تألق بشكل لافت، وساهم في تتويج فريقه بكأس بلجيكا.

وعلى الصعيد الدولي، لعب تيسودالي دوراً بارزاً مع المنتخب المغربي، وشارك في كأس أمم أفريقيا 2021، كما ساهم في تأهل «أسود الأطلس» إلى مونديال قطر 2022، قبل أن تحرمه الإصابة من المشاركة في المونديال.

ويمثل التعاقد مع النجم المغربي، إضافة قوية لهجوم خورفكان، حيث يعوّل عليه الجهاز الفني لقيادة الفريق نحو تحقيق نتائج إيجابية في الموسم الجديد.