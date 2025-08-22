العلم الفلسطيني يعود للملاعب الأمريكية مع توقيع وسام أبو علي





قررت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) السماح برفع العلم الفلسطيني في مباريات فريق كولومبوس كرو على أرضه، دعمًا للصفقة الصيفية الجديدة للنجم الفسطيني وسام أبو علي، بينما يظل الحظر على رفع الأعلام على مستوى الدوري قائمًا، وفقًا لمصادر متعددة مطلعة على الوضع.

ويأتي هذا القرار بعد أن طلب المشجعون رسميًا السماح برفع الأعلام الفلسطينية في الملعب لدعم اللاعب، ثم وسعوا الطلب في 31 يوليو ليشمل أعلام كل بلد منشأ لكل لاعب في الفريق.

وأوضح كولين هيل، المتحدث باسم رابطة مشجعي نوردك، لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية أن النادي أحال الطلب إلى مكتب الدوري، الذي قرر في النهاية أن يسمح برفع علم واحد لكل جنسية خلال أيام المباريات.

اللاعب وسام أبو علي

وسام أبو علي، مهاجم من أصل فلسطيني، مثل الدنمارك حتى مستوى تحت 20 عامًا قبل أن يغير وجهته ويلعب مع فلسطين، مسجّلًا أربعة أهداف في 10 مباريات دولية منذ مارس 2024. المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا كان أبرز صفقات كولومبوس كرو الصيفية، ويأتي معه دعم جماهيري واسع في الملعب.

السياسة السابقة للأعلام

كان الدوري الأمريكي يسمح سابقًا برفع أي علم وطني، لكن في أكتوبر 2023، بعد تصاعد الصراع أصدر الدوري توجيهًا جديدًا يمنع رفع الأعلام الوطنية، بما في ذلك الأعلام الفلسطينية والإسرائيلية، التي لم تكن موجودة بشكل منتظم في الملاعب سابقًا.

غير أن التطبيق لم يكن دائمًا صارمًا؛ ففي مارس 2025، أحضر مشجعو كولومبوس كرو حوالي 12 علمًا أوكرانيًا لدعم المدافع الأوكراني يفهين تشيبركو، ولم يكن هناك أي اعتراض من إدارة الدوري، وفق هيل.

تفاصيل تطبيق السياسة الجديدة

سيقتصر عرض الأعلام على علم واحد لكل منتخب وطني أو بلد منشأ. اقترح النادي تعليق الأعلام في قسم مخصص من الملعب، وسيتم مناقشة هذا الأمر مع أعضاء الإدارة خلال اجتماع شهري. إلى جانب العلم الفلسطيني، ستُرفع الأعلام التالية: الجزائر، الأرجنتين، كندا، الرأس الأخضر، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، غانا، غواتيمالا، المجر، ليبيريا، نيجيريا، أوكرانيا، الولايات المتحدة، وأوروغواي. وسيتولى النادي، وليس المشجعون، توفير الأعلام وتثبيتها.

موقف النادي

وقال متحدث باسم كولومبوس كرو لصحيفة "ذا أتلتيك": "يحتضن فريق كولومبوس كرو قوة كرة القدم في جمع الناس من جميع مناحي الحياة في غرف تبديل الملابس، الملعب، والمجتمع".

مسيرة أبو علي الاحترافية

لعب أبو علي سابقًا لأندية AaB وSilkeborgy وVendsyssel في الدنمارك وIK Sirius في السويد، قبل أن ينتقل في يناير 2024 إلى النادي الأهلي المصري، حيث سجل 38 هدفًا في 59 مباراة مع الفريق الأول، بما في ذلك ثلاثية في التعادل 4-4 ضد نادي بورتو في كأس العالم للأندية هذا الصيف.