فيديو.. صلاح يكشف سر بقائه في ليفربول بعد شهور من التكهنات

في خطوة أنهت شهوراً من التكهنات، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسمياً عن تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح حتى عام 2027، براتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني، ليواصل النجم البالغ من العمر 32 عامًا مشواره الأسطوري مع "الريدز"، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول قادمًا من روما في 2017 مقابل 36.5 مليون جنيه إسترليني، كتب صلاح اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي، حيث سجل 243 هدفًا في 394 مباراة، وأصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ الفريق، خلف الأسطورة إيان راش.

صلاح الذي حصد ثمانية ألقاب مع ليفربول حتى الآن، تحدث لأول مرة عن قراره بالبقاء، مؤكدًا في تصريحات لموقع النادي الرسمي: "أنا متحمس جدًا. لدينا فريق رائع وأؤمن بقدرتنا على الفوز بالمزيد من الألقاب. لقد قضيت أفضل سنواتي هنا، وأتمنى الاستمرار لعشر سنوات أخرى".

وأضاف: "أشعر بأنني في بيتي، وكذلك عائلتي. نحب المدينة والنادي. أنفيلد مكان لا يُضاهى، والغناء باسمي بعد كل هدف يمنحني شعورًا لا يُوصف".

رغم أن عقد صلاح السابق كان سينتهي في الصيف، إلا أن اللاعب التزم الصمت طوال الموسم، مثيرًا الجدل بتصريحات غامضة حول مستقبله، ففي يناير الماضي، قال في مقابلة: "هذا هو عامي الأخير. لم أتلقَ أي عروض لتجديد العقد حتى الآن".

كما أعرب في نوفمبر عن استيائه من تأخر إدارة النادي في فتح باب المفاوضات.

لكن على ما يبدو، فإن تغير الأوضاع الفنية والتعاقدية داخل النادي لعب دوراً في تغيير موقف اللاعب، حيث قررت إدارة ليفربول، خلافًا لسياستها المعتادة بعدم تجديد عقود اللاعبين فوق الثلاثين، الحفاظ على صلاح كجزء أساسي من المشروع الجديد بقيادة المدرب آرني سلوت.

وجاء تجديد العقد بعد اهتمام كبير من أندية سعودية، أبرزها الاتحاد، الذي تقدم بعرض بلغت قيمته 150 مليون جنيه إسترليني في أغسطس 2023، لكن ليفربول رفض العرض، وأصر على بقاء نجمه الأول.

وبالتزامن مع إعلان التمديد، نشر ليفربول مقطع فيديو يظهر فيه صلاح يخرج من نفق أنفيلد مرتديًا القميص الأحمر، قبل أن يجلس على "عرش" في منتصف الملعب، في مشهد رمزي يجسد مكانته في النادي.

وختم صلاح رسالته إلى الجماهير قائلاً: "أنا سعيد بوجودي هنا. وقّعت لأنني أؤمن بأننا قادرون على تحقيق المزيد من الألقاب معًا. استمروا في دعمكم لنا وسنقدم كل ما لدينا."

ويقدم صلاح موسمًا استثنائيًا، حيث سجل 27 هدفًا وصنع 17 أخرى في 31 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي حتى الآن، ويأمل النجم المصري أن يضيف لقبه التاسع بقميص ليفربول، إذ يتصدر الفريق جدول الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه قبل 7 جولات من النهاية.