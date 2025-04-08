من التأشيرة إلى المونديال.. هل ارتدى زيزو قميص الأهلي بالفعل؟

في صفقة قد تُشعل الشارع الكروي المصري، كشفت تقارير مصرية أن الأهلي حسم اتفاقه مع نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو"، للانضمام إلى صفوفه بداية من موسم 2025-2026، بعد التوصل إلى تفاهم شامل حول كافة الشروط المالية والتعاقدية.

وأكدت التقارير نقلا عن مصادر وصفتها بالموثوقة أن والد زيزو، والذي يعمل أيضًا كوكيل أعماله، وقع نيابة عنه على عقود الانتقال، مع تضمين شرط جزائي ضخم لضمان التزام الطرفين، في خطوة تُعد واحدة من أكثر التحركات إثارة للجدل في تاريخ انتقالات الكرة المصرية.

وفي تطور لافت، جرى تداول صور على وسائل الإعلام المصرية لما قيل إنها تأشيرة زيزو إلى الولايات المتحدة. ما اعتبره كثيرون تمهيدًا لمشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية صيف 2025، وهي البطولة التي تستضيفها أميركا في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو، ويشارك فيها الأهلي ضمن مجموعة تضم بالميراس، وبورتو، وإنتر ميامي.

زيزو الذي ينتهي عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، يحق له التوقيع لأي نادٍ منذ يناير الماضي، ما يجعله صفقة مجانية لكن مدوية.

وفي المقابل، خرج زيزو بتصريحات نافية عبر حساباته الرسمية، مؤكداً أنه لم يوقع لأي نادٍ داخل أو خارج مصر، وكتب: "من لديه دليل على توقيعي فليعلنه على الملأ".

لكن اللافت أن زيزو لم يُغلق الباب تمامًا، بل ترك هامشًا مفتوحًا لإمكانية بقائه في الزمالك، شريطة أن يتلقى عرضًا ماليًا يعكس قيمته، خاصة في ظل مستحقاته المتأخرة، وهو ما أشار إليه قائلاً: "لدي عروض تُقدر بخمسة أضعاف عرض الزمالك، ومع ذلك أنتظر حتى آخر لحظة".

وبين نفي زيزو وتأكيد المصادر، يبقى الغموض سيد الموقف... لكن إن تمّت الصفقة، فستكون أحد أقوى انتقالات القرن في الكرة المصرية.