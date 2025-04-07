فان دايك يكشف عن تقدم في مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول

ألمح فيرجيل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، لوجود "تقدم" في المفاوضات بشأن العقد الجديد، الذي طال انتظاره، للإبقاء عليه في النادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدافع الهولندي البالغ من العمر 33 عاما، مثل زميليه محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد، ينتهي تعاقده في الصيف المقبل، ولكنه كشف أنه ربما بات قريبا من حسم مستقبله.

وعند سؤاله عقب الخسارة 2 / 3 أمام فولهام عما إذا كان هناك أي تقدك في المفاوضات، قال فان دايك للصحفيين :" نعم، هناك تقدم".

وعند الإصرار على معرفة ما يعنيه هذا، أضاف :" اسمعوا، هذه مفاوضات داخلية وسنرى ما سيحدث".

وأردف :"أحب النادي، أحب الجماهير، وكانوا يدعموننا مرة أخرى هنا (في فولهام). أردنا أن نكافئهم، ولكني أطلب منهم أن يتواجدوا يوم الأحد المقبل، وأن يجعلوا الملعب مذهلا كالمعتاد".

ويلتقي ليفربول مع ويستهام على ملعب أنفيلد يوم الأحد، علما بانه يحتل صدارة الترتيب بفارق 11 نقطة عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ويعلم الفريق أن تتويجه باللقب بات قريبا.