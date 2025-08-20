فينيسيوس يغيب عن البرازيل في ختام تصفيات المونديال

ذكر تقرير إعلامي أن فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لن يوجد في آخر مباراتين للمنتخب البرازيلي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية نقلاً عن عدة وسائل إعلام برازيلية أن القائمة الأولية التي تم إرسالها للاتحاد الدولي «فيفا» لا يوجد بها الجناح الأيسر لفريق ريال مدريد.

وذكر التقرير الذي نشرته صحيفة «ماركا» أن سبب غيابه يرجع إلى مزيج بين الإيقاف وقرار فني.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب البرازيلي تلقى البطاقة الصفراء الثالثة له في الفوز 1 - صفر على باراغواي، وهو ما يجعله خارج حسابات مباراة تشيلي في الرابع من سبتمبر المقبل.

وبالنظر إلى هذا الظرف، قرر الجهاز الفني أيضاً عدم ضمه لمباراة بوليفيا المقررة في التاسع من سبتمبر، وذلك من أجل منحه قسطاً من الراحة بعد موسم خاض فيه أكثر من 60 مباراة رسمية مع النادي والمنتخب. يذكر أنه تم الاتفاق على أن مباراة بوليفيا لن يشارك فيها أي لاعب ينشط في نادٍ أوروبي.

في الوقت نفسه، ظهر رودريجو، وإدير ميليتاو، اللذان غابا عن قائمة الفريق السابقة بسبب الإصابة، في القائمة الأولية التي أعلنها المدير الفني الإيطالي أنشيلوتي. ويعد ميليتاو على وجه الخصوص إضافة مهمة، بعدما تعافى من عمليته الثانية في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن القائمة الاثنين المقبل، خلال حدث ينظمه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم. وسيبدأ اللاعبون تدريباتهم في الأول من سبتمبر. ويختتم المنتخب البرازيلي، الذي تأهل لنهائيات كأس العالم 2026، حملته في تصفيات أمريكا الجنوبية بمواجهة تشيلي وبوليفيا.