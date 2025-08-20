بشير سعيد لـ « البيان »: مجهود الأندية في الميركاتو يبشر بموسم قوي

أكد بشير سعيد، لاعب المنتخب الوطني والوحدة وشباب الأهلي والجزيرة السابق، أن شباب الأهلي يعد المرشح الأول للفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين والاحتفاظ بالدرع للعام الثاني على التوالي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أغلب الأندية قامت بعمل كبير خلال الميركاتو الصيفي لدعم صفوفها من أجل تقديم موسم قوي.

عوامل عدة

وقال بشير سعيد لـ«البيان» عن أبرز المرشحين للمنافسة على الدوري هذا الموسم: «من دون تردد شباب الأهلي هو المرشح الأول للدوري نظراً لعوامل عدة، فالنادي يمتلك بيئة البطولات، ويعرف كيف ينافس على اللقب، ويجهز الأسلحة التي تؤهله لحصد البطولة، لذا من الطبيعي ترشيحه وأنت مغمض العينين».

وأضاف: «أغلب الأندية بذلت جهوداً كبيرة خلال الميركاتو الصيفي فيما يتعلق بالصفقات والحصول على خدمات لاعبين لتعزيز صفوفها سواء على صعيد اللاعبين المقيمين أم المحترفين الأجانب، لكن الأمر لا يقتصر فقط على كم التعاقدات وإنما جودة اللاعبين، فقد يدعم ناد صفوفه بـ10 أو 20 لاعباً جديداً إلا أنها تعاقدات قد لا تجلب بطولة كونها تعاقدات أقل من ناحية الجودة».

وتابع: «أشيد دائماً بشباب الأهلي لأنه ورغم قلة صفقاته لكنه يركز على العنصر القادر على تقديم الإضافة، ولاعبي البطولات وليس فقط عناصر من أجل ظهور جيد ولمجرد المشاركة، فالنادي يركز في تعاقداته على العناصر القادرة على قيادته نحو الألقاب، لذا أرى أن كثرة التعاقدات قد تكون غير مفيدة في كثير من الأحيان لافتقارها للجودة المطلوبة».

صفات قيادية

ويرى بشير سعيد أن الصربي دوسان تاديتش لاعب الوحدة يعد أبرز الأسماء التي انضمت للدوري الإماراتي في الانتقالات الصيفية نظراً لصفاته القيادية وخبراته الكبيرة في ملاعب أوروبا، مضيفاً: «ليس شرطاً أن تتعاقد الأندية مع أسماء كبيرة، وأذكر في سنوات سابقة عندما كنت لاعباً كانت هناك العديد من الصفقات بجودة عالية ولكن أسماء لم يكن يعرفها أحد».

وأردف: «تاديتش سيضيف الكثير للوحدة، خصوصاً أن الفريق بحاجة إلى قائد وهو لاعب يتمتع بهذه الصفة، وقادر على نقل خبراته للاعبين الشباب، لكن في الوقت نفسه لن يستطيع بمفرده أن يفعل كل شيء للوحدة، والجميع مطالب بمساعدته للاستفادة منه سواء في الملعب أم خارجه».

وأكد بشير سعيد أن الوحدة قادر على المنافسة وتحقيق اللقب الغائب منذ 15 عاماً شرط توفير الاستقرار والإصرار على البطولة، وقال: «لا يوجد مستحيل، والوحدة قادر على العودة، وأتمنى أن يسود الاستقرار الفريق هذا الموسم بعكس المواسم السابقة التي شهدت تغييرات كثيرة في الأجهزة الفنية، وأن يظهر هذا الموسم بعكس السنوات الماضية عندما يبدأ بشكل مهزوز ثم يعيد ترتيب أوراقه في نهاية الموسم».

وأضاف: «الوحدة يمتلك الآن مدرباً كبيراً صاحب سيرة ذاتية مميزة ويستطيع أن يضيف ويخرج أفضل ما لدى اللاعبين، وأتمنى اليوم قبل غدٍ أن يحقق «العنابي» لقب الدوري لأنه بحاجة ماسه إليه في ظل الغياب لسنوات طويلة عن الدرع، كما أن سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي يستحق السعادة نظراً للدعم الهائل الذي يقدمه للنادي، إلى جانب جماهير الوحدة التي تعد بحق أوفياء ولم تبتعد عن الفريق رغم معاناة السنين مع الألقاب وبالتالي تستحق الفرحة، وأتوقع تألق الوحدة هذا الموسم».

وشدد بشير سعيد أنه على الرغم من ارتدائه لقمصان شباب الأهلي والجزيرة عندما كان لاعباً، لكنه يظل وحداوياً، مشيراً إلى أن الوحدة بيته الأول وهو السبب في شهرته وما وصل إليه مع كرة القدم.

منافسة قوية

وعن توقعاته للثلاثي شباب الأهلي والشارقة والوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الحالي، أوضح أن المنافسة ستكون على أشدها لكن لا يوجد شيء صعب، ومن وجهة نظري فإن شباب الأهلي هو الفريق القادر على تحقيق أفضل النتائج للأندية الإماراتية في «النخبة»، يليه الشارقة، أما الوحدة فلا أعتقد أنه قد يذهب بعيداً في البطولة.

وختم: «أتمنى أن يظهر الوحدة بمستوى جيد في النخبة وأن يصب كامل تركيزه في المقام الأول على بطولة الدوري نظراً لصعوبة المنافسة في البطولة القارية، وقوة الأندية السعودية التي تمتلك جودة وأسماء عالمية».