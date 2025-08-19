خريبين يقترب من نادي المئة بالثنائية رقم 14

النجم السوري يتألق في انطلاقة الدوري ويقود الوحدة للفوز على عجمان

بدأ مهاجم وهداف الوحدة، الدولي السوري عمر خريبين، الموسم بقوة، بعدما قاد «العنابي» لفوز مستحق على عجمان، بتسجيله هدفين في الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين، ليؤكد عزمه على مواصلة الأرقام الإيجابية في موسمه الثامن في الدوري الإماراتي.

وبتسجيله هدفي الفوز للوحدة في مرمى عجمان، في أول ثنائية للاعب في الموسم الحالي، اقترب هداف الدوري في الموسم قبل الماضي، من كتابة التاريخ بوصوله للهدف رقم 83، وبات يفصله 17 هدفاً عن وضع اسمه بين قائمة أبرز الهدافين، ودخول نادي المئة في دوري المحترفين.

واحتفل خريبين بعد تسجيله الهدف الثاني في مرمى «البرتقالي» على طريقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خلاف احتفاله المعتاد بوضع يده على عينيه، وكأنه ينظر من منظار مكبر.

وتعد ثنائية عمر خريبين في مرمى عجمان، رقم 14 منذ ظهوره الأول في دوري المحترفين موسم 2015 - 2016 مع الظفرة، سجلها مع فرق الوحدة وشباب الأهلي والظفرة، لكن أكبر عدد من الثنائيات بقميص الوحدة، إذ سجل مع الظفرة 4 ثنائيات على مدار موسمين، قبل انتقاله للهلال السعودي، و9 ثنائيات مع الوحدة في 5 مواسم، وثنائية واحدة مع شباب الأهلي، عندما لعب له معاراً موسم 2022 - 2023.

كما يتضمن سجل عمر خريبين التهديفي في دوري المحترفين ثلاثيتين «هاتريك»، أحرزها مع الوحدة في الموسم الماضي 2024 - 2025، الذي حل فيه ثانياً في ترتيب هدافي الدوري، بعد التوغولي لابا كودجو نجم وهداف العين.

ولن يكون الوصول إلى نادي المئة هدفاً صعباً على خريبين، الذي يتميز بحس تهديفي عالٍ، ويثبت في كل موسم أنه أحد العناصر المؤثرة في صفوف الوحدة، رغم الانتقادات التي تعرض لها كثيراً من جماهير «العنابي»، وليؤكد أنه سيواصل مسيرته مع «أصحاب السعادة»، الطامح إلى استعادة لقب الدوري الغائب منذ 15 عاماً.

وكان خريبين اللاعب العربي الوحيد الذي توج بلقب هداف دوري أدنوك منذ بداية عصر الاحتراف إلى الآن، عندما أحرز اللقب في الموسم قبل الماضي بـ 18 هدفاً، وبدأ مسيرته مع الظفرة في موسم 2015 - 2016، وأحرز معه 17 هدفاً، منها تسعة أهداف، وفي موسم 2016 - 2017، أحرز ثمانية أهداف، ثم انتقل إلى الهلال السعودي لمدة أربعة مواسم، قبل أن يعود إلى الإمارات عبر بوابة الوحدة، الذي سجل بقميصه 59 هدفاً في الدوري، حيث أحرز ثمانية أهداف في موسم 2020 - 2021، و15 هدفاً في موسم 2021 - 2022، وانضم على سبيل الإعارة إلى شباب الأهلي في موسم 2022 - 2023، أحرز خلاله سبعة أهداف، قبل العودة مجدداً إلى الوحدة عقب نهاية الإعارة، وأحرز 18 هدفاً، توج بها هدافاً للمسابقة، وفي الموسم الماضي أحرز 16 هدفاً.

من جانبه، أشاد البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة، بأداء لاعبيه في أول مباراة في الدوري، مؤكداً أن فريقه استحق الفوز في الجولة الافتتاحية للدوري، والعودة من عجمان بأول ثلاث نقاط.

وقال إن الهدف الأول للوحدة مع بداية الشوط الثاني، منح فريقه أريحية وثقة أكبر، وساهم في فتح دفاعات المنافس، وذلك بعدما كان الحذر هو السمة الغالبة على الأداء في بداية اللقاء من كلا الفريقين.

وأضاف أن الوحدة سيطر على مجريات اللعب، خاصة في شوط المباراة الثاني، إلا أنه رغم ذلك جاءت الفرص متكافئة نسبياً بين الفريقين، لكن الوحدة نجح في استغلال الفرص، وأسهم الهدف الأول في منح الأفضلية للفريق، والتفوق حتى نهاية المباراة.