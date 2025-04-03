أرسنال يفتقد جهود مدافعه جابرييل حتى نهاية الموسم

أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس غياب المدافع جابرييل عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تتطلب خضوعه لجراحة.

وأصيب اللاعب البرازيلي البالغ عمره 27 عاما في الدقائق الأولى في فوز أرسنال 2-1 على فولهام يوم الثلاثاء وخرج من الملعب على الفور.

وقال أرسنال في بيان "في الأيام المقبلة، سيخضع جابي لجراحة في عضلات اللفخذ الخلفية ويبدأ بعدها على الفور برنامج التعافي وإعادة التأهيل ليكون جاهزا في بداية الموسم المقبل".

ويفتقد أرسنال بالفعل جهود المدافعين ريكاردو كالافيوري وبن وايت وتاكيهيرو توومياسو، بينما خرج يورن تيمبر في مواجهة فولهام بسبب مشكلة في الركبة.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في الدوري بفارق 12 نقطة خلف ليفربول المتصدر قبل ثماني جولات على النهاية ويستضيف ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

كما يغيب المهاجمان كاي هافرتس وجابرييل جيسوس حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.