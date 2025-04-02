لابا كودجو يدخل قائمة الـ«توب 10» للهداف التاريخي للدوري

كتب التوغولي لابا كودجو مهاجم وهداف العين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإماراتي بعدما دخل قائمة الـ«توب 10» للهدافين التاريخيين لدوري أدنوك للمحترفين.

وانفرد لابا كودجو بالمركز العاشر في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري بعد أن رفع رصيده إلى 115 هدفاً في موسمه السادس في الإمارات منذ انضمامه للزعيم في موسم 2019 ـ 2020، متخطياً فيصل خليل نجم الأهلي السابق الذي يملك في رصيده 114 هدفاً.

ورغم خسارة العين المفاجئة الأخيرة أمام دبا الحصن 2 ـ 3 في الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين، إلا أن الهدف الذي سجله المهاجم الدولي كودجو رفع رصيده إلى 17 هدفاً في الموسم الحالي، ليوسع الفارق مع عمر خريبين في قائمة هدافي الموسم، ويصل إلى إجمالي 115 هدفاً في تاريخه بالدوري الإماراتي.

وبات كودجو على موعد مع رقم قياسي جديد حيث الفارق بينه وبين هداف العين التاريخي أحمد عبد الله 7 أهداف فقط.

ويتصدر علي مبخوت نجم الجزيرة السابق والنصر الحالي قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، إذ يأتي في المركز الأول برصيد 227 هدفاً، يليه في المركز الثاني سيباستيان تيغالي، نجم وهداف الوحدة التاريخي، ولاعب النصر والشارقة السابق، والذي اعتزل بنهاية الموسم الماضي، إذ أحرز تيغالي طوال مشاركاته مع الأندية الثلاثة 184 هدفاً.

ويأتي فهد خميس نجم وهداف المنتخب الوطني والوصل السابق في المركز الثالث بـ 175 هدفاً، يليه نجم «الإمبراطور» الحالي فابيو ليما بـ 173 هدفاً في المركز الرابع، وبات على بعد هدفين فقط من معادلة فهد خميس ليصبح الهداف التاريخي للوصل.

وفي المركز الخامس أسطورة الكرة الإماراتية ونادي الشعب السابق عدنان الطلياني برصيد 133 هدفاً، فيما يحتل المركز السادس في قائمة أفضل 10 هدافين، نجم الأبيض السابق محمد عمر برصيد 132 هدفاً.

ويحتل المركز السابع في القائمة عبد العزيز محمد «عزوز» نجم وهداف الشارقة السابق برصيد 128 هدفاً، بفارق ستة أهداف عن أحمد عبد الله هداف العين السابق بـ 122 هدفاً، بينما يأتي في المركز التاسع يوسف عتيق نجم شباب الأهلي السابق برصيد 119 هدفاً، بفارق 4 أهداف عن كودجو.

يذكر أن لابا كودجو توج بلقب هداف دوري أدنوك للمحترفين 3 مرات من قبل، في مواسم 2019 ـ 2020 و2021 ـ 2022 و2022 ـ 2023، ويقترب كثيراً من لقب الهداف للموسم الرابع في تاريخه، محققاً رقماً قياسياً في عدد مرات التتويج بجائزة هداف الدوري.

وكودجو هو أفضل هداف أجنبي في تاريخ العين وحقق هذا اللقب الموسم الحالي بعدما تخطى نجم الفريق السابق الغاني أسامواه جيان الذي سجل 101 هدف.

وأحرز كودجو في موسمه الأول مع العين 19 هدفاً في 18 مباراة، وتوج بلقب هداف الدوري حينها، وفي الموسم التالي انخفض عدد أهدافه وسجل 13 هدفاً في 23 مباراة بالدوري، وفي موسم 2021 ـ 2022 سجل 26 هدفاً وتوج بالهداف للمرة الثانية، وحافظ على لقبه في الموسم التالي 2022 ـ 2023 برصيد 28 هدفاً وهو أعلى رصيد له في الدوري في موسم واحد، بينما اكتفى في الموسم الماضي بتسجيل 12 هدفاً، وما زال أمامه فرصة لرفع رصيده في الموسم الحالي مع تبقي 7 جولات على نهاية الدوري.