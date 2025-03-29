من نجم كرة قدم إلى إمبراطورية مالية.. رحلة ثروة محمد صلاح

يُعد النجم المصري محمد صلاح أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، حيث حقق نجاحًا باهرًا مع نادي ليفربول، مما انعكس على ثروته التي تواصل النمو عامًا بعد عام، فإلى جانب إنجازاته على أرض الملعب، أسهمت عقود الرعاية والاستثمارات التجارية في تعزيز مكانته المالية.

ثروة محمد صلاح في 2025

تشير التقديرات إلى أن ثروة محمد صلاح الصافية بلغت حوالي 90 مليون دولار في عام 2025، مستمدة من راتبه الكروي، وصفقاته الإعلانية، ومشاريعه التجارية، إلى جانب وجوده في نادي ليفربول.

يُعد صلاح سفيرًا للعديد من العلامات التجارية الكبرى مثل أديداس، وفودافون، وبيبسي، ما يزيد من دخله السنوي بشكل ملحوظ.

راتبه وأرباحه السنوية

يعتبر صلاح من بين أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُقدر راتبه السنوي بحوالي 18 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار) قبل الضرائب. يتضمن عقده مع ليفربول، الذي جُدد عام 2022، راتبًا أسبوعيًا يُقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني، ما يعكس أهميته للفريق وأدائه الاستثنائي، وفقا لموقع finance-monthly.

إلى جانب راتبه، يُحقق صلاح أرباحًا ضخمة من عقود الرعاية، حيث يُقدر دخله السنوي من الإعلانات والمشاريع التجارية بنحو 30 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار)، مما يجعله من بين أكثر اللاعبين دخلًا في العالم.

أسلوب حياته وممتلكاته

يستمتع صلاح بأسلوب حياة فخم، حيث يمتلك مجموعة من السيارات الفاخرة، مثل رينج روفر ومرسيدس-بنز الفئة-G، التي تعكس ذوقه الراقي، كما يمتلك عقارات في مصر والمملكة المتحدة، بما في ذلك منزل فاخر في ليفربول، حيث يعيش مع عائلته.

مستقبله مع ليفربول

مع اقتراب انتهاء عقده في صيف العام الحالي، تثار تساؤلات حول مستقبله مع ليفربول، في حين عبّر صلاح عن سعادته في النادي، فإن اهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان قد يفتح له أبواب الانتقال في صفقة مجانية إلى جانب عروض خيالية من الدوري السعودي، ومن المتوقع أن يسعى ليفربول إلى تجديد عقده، لكن قراره النهائي سيعتمد على العروض المتاحة وطموحاته المستقبلية.

حياته الشخصية

على الرغم من شهرته العالمية، يحرص محمد صلاح على إبقاء حياته العائلية بعيدة عن الأضواء، فهو متزوج من ماجي صادق منذ 2013، ولديه طفلتان، مكة وكيان. يُعرف بتواضعه وحرصه على قضاء وقت طويل مع أسرته، مع مشاركة بعض اللحظات العائلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

استثماراته ومشاريعه المستقبلية

إلى جانب كرة القدم، استثمر صلاح في العقارات بمصر والمملكة المتحدة، كما أنه يواصل توسيع استثماراته، ويساهم في العديد من المبادرات الخيرية، خاصة في مسقط رأسه نجريج، مما يعكس التزامه برد الجميل لوطنه.

إرثه في كرة القدم

سواء استمر مع ليفربول بعد الموسم الحالي أو خاض تحديًا جديدًا، فإن محمد صلاح قد رسّخ اسمه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم في العصر الحديث، بفضل موهبته الاستثنائية والتزامه الدائم، أصبح نموذجًا يُحتذى به، ليس فقط في كرة القدم، ولكن أيضًا في إدارة النجاح والاستثمار في المستقبل.