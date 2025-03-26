عودة خريبين وعبد الله حمد من الإصابة تدعم صفوف الوحدة

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، جهود الثنائي المهاجم السوري عمر خريبين، ولاعب خط الوسط الدولي عبد الله حمد، بعد تعافيهما من الإصابة التي كانت غيبتهما عن المشاركة مع الفريق في المواجهات السابقة قبل توقف الدوري.

ويستعد الوحدة لمواجهة كلباء على ملعب الأخير، يوم السبت المقبل، في إطار الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عقب انتهاء التوقف الدولي، لمشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان عمر خريبين قد تعرض لإصابة عضلية، وغاب عن آخر مواجهتين للوحدة في الدوري، قبل فترة التوقف الحالية، إذ خاض الفريق مباراتي بني ياس والعين من دون هدافه الأول هذا الموسم، ولكنه نجح في تحقيق الفوز وحصد 6 نقاط مهمة، إذ تماثل اللاعب للشفاء تماماً، عقب انتهاء فترة التأهيل، وعاد للتدريبات، كما شارك خريبين في مباراة عجمان الودية، قبل أن يحصل على إجازة قصيرة خلال الأيام القليلة الماضية.

أما عبد الله حمد، فقد انتظم في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه التام من إصابة غاب بسببها عن الفريق لفترة طويلة، وانتظم في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية، ودفع به الجهاز الفني أساسياً في المباراة الودية الأخيرة أمام بني ياس، استعداداً لعودة الدوري، إلا أن قرار الدفع به في المباراة القادمة ضد كلباء، يبقى بحسب رؤية الجهاز الفني، خصوصاً أن الوافد الجديد البرازيلي جادسوم، نجح في إثبات وجوده في أول مباراتين مع الفريق، بجانب الإيراني محمد قرباني.

فيما ظهر في وديتي عجمان وبني ياس، لاعب خط الوسط البرتغالي بيرناردو فولها، الذي كان قد رفع اسمه من قائمة الفريق لتسجيل البرازيلي جادسوم سيلفا بدلاً منه، والذي تعاقد معه النادي في فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي، حيث لا يزال فولها يرتبط بعقد سارٍ مع «أصحاب السعادة».

واستأنف فريق الوحدة تدريباته، مساء أول من أمس، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من التدريبات لمدة يومين، بقرار من الجهاز الفني، بقيادة السلوفيني داركو ميلانيتش، إذ يواصل الفريق تحضيراته للمواجهة الصعبة أمام كلباء، والتي يسعى من خلالها العنابي إلى العودة بالنقاط الثلاث، للحفاظ على المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين.

واستغل الجهاز الفني للوحدة فترة التوقف الدولي في تجهيز جميع عناصر الفريق، والعمل على إكساب الجدد قرباني وجادسوم مزيداً من التفاهم والانسجام مع بقية المنظومة، إلى جانب رفع مستوى اللياقة البدنية والفنية، وخاض الفريق مباراتين وديتين خلال التوقف، إذ تعادل مع عجمان 2-2، وفاز على بني ياس 4 - 1.