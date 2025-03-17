ميسي يغيب عن مباراتي تصفيات كأس العالم أمام البرازيل وأوروجواي بسبب الإصابة

يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تشكيلة المدرب ليونيل سكالوني لمباراتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بسبب إجهاد عضلي.

وسجل ميسي هدفاً مذهلاً في فوز إنتر ميامي 2-1 على أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي للمحترفين، أمس الأحد، لكنه شعر بآلام عضلية وفقاً لوسائل إعلام محلية.

ونتيجة لذلك، تم استبعاد المهاجم (37 عاماً) من تشكيلة الأرجنتين اليوم الاثنين وسيبقى في الولايات المتحدة للتعافي.

وتتوجه الأرجنتين، التي تتصدر ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 25 نقطة بعد 12 مباراة، إلى أوروجواي صاحبة المركز الثاني يوم الجمعة.

وبعدها ستستضيف المنتخب البرازيلي في 25 مارس في غياب المهاجم نيمار الذي كان من المقرر أن يعود إلى المنتخب الوطني بعد غياب أكثر من عام لكنه استبعد من المباراة بعد تعرضه لإصابة عضلية.





