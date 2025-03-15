بني ياس يجدد عقد سهيل النوبي حتى 2029

حسم بني ياس ملف تجديد عقد نجم الفريق الأول، سهيل النوبي، وذلك بعد أن أعلن النادي رسمياً تمديد عقد اللاعب لمدة أربع سنوات مقبلة وحتى موسم 2028 ـ 2029 ليدحض الشائعات التي أشارت إلى إمكانية رحيل اللاعب عن الفريق عقب نهاية عقده.

وكانت «البيان» قد أكدت يناير الماضي، أن بني ياس في طريقه إلى تجديد عقد سهيل النوبي بعد التوصل إلى اتفاق على استمرار اللاعب في النادي الذي نشأ وتربى فيه، إذ تأتي خطوة التجديد في إطار سياسة النادي للاحتفاظ بلاعبيه الأساسيين، والقوام الرئيس للفريق، وذلك بعدما كان النادي جدد في وقت سابق مطلع العام الجاري عقدي فواز عوانة وخميس صالح إسماعيل.

ويعد النوبي واحداً من ركائز صفوف بني ياس، وتلقى عروضاً عدة من أندية أخرى للانتقال إلى صفوفه، لكنه في النهاية أبدى تمسكه بالسماوي ليواصل مسيرته مع الفريق الذي بدأ معه مشوار كرة القدم منذ المراحل السنية.