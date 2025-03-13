محمد التيمومي: الفجيرة والظفرةودبا الأقرب للمحترفين

أكد الكابتن محمد عبدالله التيمومي، مدرب فريق 18 سنة بنادي الفجيرة، أن شباب الأهلي يعتبر الأقرب لحسم درع مسابقة أدنوك للمحترفين.

وذلك من واقع ما يقدمه الفرسان من مستوى ثابت وأداء مميز، إلى جانب فارق النقاط السبع الذي يفصله بينه وبين أقرب ملاحقيه، إذ يملك الفرسان 47 نقطة والشارقة الوصيف 40 نقطة، وعلى صعيد دوري الدرجة الأولى رشح التيمومي فرق الفجيرة والظفرة ودبا الفجيرة للصعود لدوري أدنوك للمحترفين.

وقال: أعتقد أن حظوظ الفجيرة تبدو كبيرة بشرط الحفاظ على نغمة الانتصارات خلال المواجهات المقبلة وتجنب نزيف النقاط، لافتاً إلى أن الفريق الذي يحافظ على توازنه ويملك دكة بدلاء جاهزة هو من يتأهل لدوري الأضواء والشهرة مع نهاية الموسم الكروي وتمنى التيمومي التوفيق لمنتخبنا الوطني، وتحقيق الفوز خلال مباراتي إيران يوم 20 الجاري وكوريا الشمالية يوم 25 الجاري.

مشيراً إلى أن فرص الأبيض تبدو كبيرة في الصعود لمونديال كأس العالم معرباً عن أمله في عبور الأبيض لعقبتي إيران وكوريا الشمالية.

وكشف التيمومي عن وجود مواهب واعدة ومنتظرة ولها مستقبل مشرف بالنادي، مشيراً إلى أن الفجيرة غني بالمواهب التي سيكون لها شأن كبير سواء في الفريق الأول للذئاب أو على مستوى المنتخبات الوطنية، وعدد التيمومي في تصريح لـ«البيان» أكثر من لاعب مميز على غرار الحارس أحمد المقبالي حامي عرين فريق 18 سنة، وهو شقيق محمد المقبالي حارس شباب الأهلي المتألق، إلى جانب كل من حمد الشاعر هداف الفريق وماجد الشاعر والمدافع عمر شهاب وخليفة ياسر وحميد ناصر وعبد الله خلفان وزايد محمد وغيرهم من الأسماء المتألقة في نادي الفجيرة.