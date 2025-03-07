5 نجوم سابقين يتقدمون المشاركين في كأس منصور بن زايد لكرة القدم

تشهد النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025 مشاركة عدد كبير من الأسماء اللامعة والنجوم السابقين في كرة القدم الإماراتية المعتزلين منذ وقت قريب، لتؤكد أنها واحدة من أكبر وأقوى البطولات في الدولة والمنطقة بشكل عام.

وتقام كأس منصور بن زايد لكرة القدم بمشاركة 16 فريقاً، بملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وتستمر منافساتها حتى 20 مارس الجاري، حيث تلعب مبارياتها بنظام الدوري من دور واحد بعد أن تم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات، يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ويبرز 5 نجوم سابقين يشاركون في البطولة، إذ منهم من يظهر على مسرح مباريات البطولة للمرة الأولى، ومنهم من خاض منافساتها في الأعوام السابقة، بعدما حرصت الفرق على تعزيز صفوفها بعناصر قوية سعياً للفوز باللقب، ويتقدم المهاجم الدولي والهداف السابق سيباستيان تيغالي قائمة النجوم المشاركين في البطولة، ويقود فريق دائرة القضاء.

واعتاد مدافع المنتخب الوطني ونادي العين السابق، مهند العنزي، المشاركة في كأس منصور بن زايد، إذ يوجد في النسخة الحالية مع فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية. كما يشارك نجم الوصل والحمرية السابق، البرازيلي إلتون جوزيه، الذي سبق له اللعب في صفوف «الإمبراطور» في عام 2010، وعاد بعد 10 سنوات ليخوض تجربة مع الحمرية في الدرجة الأولى عام 2020، ولعب كذلك لعدة أندية سعودية مع النصر والفتح والوحدة، إذ تألق إلتون وسجل مع فريقه مكتب الأمين العام.

ويلعب مع فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي نجم المنتخب الوطني وناديي الوحدة وبني ياس السابق، صالح المنهالي، في حين ضم مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء الظهير الدولي ونجم الوحدة والنصر السابق، محمد برغش.

وعلى الدكة الفنية، يوجد عدد من المدربين الذين عملوا مع الأندية الإماراتية، إذ يتولى الفرنسي عيسى غريغوري، مدرب الوحدة ودبا الفجيرة وكلباء السابق، تدريب فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية في البطولة، في حين يعود نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، طارق السعيد، لتدريب فريق مكتب الشؤون القانونية.

وأعرب النجم البرازيلي إلتون جوزيه، اللاعب السابق للوصل الإماراتي، عن سعادته بالمشاركة في بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم.

بطولة كبيرة

وقال إلتون الذي سجل هدفين في أول مباراة لفريقه في البطولة: «دخلنا مباراتنا الأولى بشكل جيد وتمكنا من تحقيق النقاط الثلاث، إنها بطولة كبيرة ويشرفني أن أشارك فيها»، مضيفاً: «بدأت مبارياتي مع فريق مكتب الأمين العام بشكل مميز وسجلت هدفين، لذلك أنا سعيد للغاية، ونطمح إلى تحقيق اللقب».

وكان فريق مكتب شؤون المواطنين والمجتمع خطف تعادلاً ثميناً أمام حامل اللقب، مكتب الشؤون القانونية 1-1، في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأربعاء، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة، إذ تقدم حامل اللقب في اللقاء عن طريق حسام محمد، إلا أن مكتب شؤون المواطنين والمجتمع أدرك التعادل في الدقائق الأخيرة عبر مصطفى جابر.

وشهد مباريات المجموعة معالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، وسعادة علي جاسم المزروعي، وكيل ديوان الرئاسة المساعد لقطاع المشاريع الهندسية والفنية.

وفي المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، حقق فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية بداية رائعة بعد فوزه على قطاع الخدمات المساندة بثلاثة أهداف مقابل هدف، إذ جاءت ثلاثية قطاع المشاريع الهندسية والفنية عن طريق جمال الدين عسو (هدفين)، وأنوار أحجيات، في حين جاء هدف قطاع الخدمات المساندة عن طريق سيدريك ستيف.

أفضل لاعب

ومنحت اللجنة الفنية للبطولة جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى إلى صالح سالم العامري، لاعب مكتب الشؤون القانونية، وذهبت جائزة نجومية المباراة الثانية إلى جمال الدين عسو، مهاجم قطاع المشاريع الهندسية والفنية.