كأس منصور بن زايد لكرة القدم تعيد تيغالي إلى الملاعب

يشارك سيباستيان تيغالي، مهاجم الوحدة والنصر والشارقة السابق، وثاني الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، في بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم التي تقام في نسختها الـ12 بملاعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، وذلك في أول عودة له عقب اعتزاله الملاعب بنهاية الموسم الماضي.

ويحمل تيغالي شارة قيادة فريق دائرة القضاء في كأس منصور بن زايد 2025، وهو الفريق الذي حقق وصافة النسخة الماضية، إذ بدأ مشواره في بطولة العام الحالي بقوة، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على فريق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسلامية بنتيجة عريضة 7 - 1، مساء أول من أمس،، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكان فريق دائرة القضاء خسر اللقب في العام الماضي عبر ركلات الترجيح أمام مكتب الشؤون القانونية، لكن الفريق عزز صفوفه في النسخة الحالية وضم المهاجم الدولي السابق سيباستيان تيغالي إلى قائمته، إذ يرتدي الهداف التاريخي لـ«العنابي» شارة قيادة الفريق.

وعاد تيغالي إلى هوايته بهز الشباك، إذ أحرز هدفاً في مباراته الأولى مع دائرة القضاء، فيما سجل زميله لوجاه جونيور «ثلاثية»، وجوس فيكتور «هدفين»، وهناك هدف لأحمد مجدي، بينما أحرز هدف مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية اللاعب خليفة المسكري.

وخطف لوجاه جونيور، مهاجم دائرة القضاء، الأنظار في مباراة فريقه، وتمكن من الحصول على جائزة «رجل المباراة» بعدما سجل أول ثلاثية في النسخة الجارية للبطولة.

وفي المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، فاز قطاع الشؤون المالية والمشتريات بهدفين لهدف على مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، وذلك عن طريق ثنائية بيتر سوتي ومحمد أحمد، وجاء هدف مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي عبر حمزة الزناتي.

وفي اللقاء الثاني، اختارت اللجنة الفنية عبدالله يعقوب، حارس قطاع الشؤون المالية والمشتريات، أفضل لاعب، بعد التصديات الرائعة التي قام بها في المواجهة.

من جانبه، أشاد نجم المنتخب الوطني ونادي الوحدة السابق، إسماعيل مطر بمبادرة اللجنة المنظمة وإقامة مباراة استعراضية بين نجوم منتخبي الإمارات أبطال «خليجي 18» و«خليجي 21» والتي خطفت الأنظار في الافتتاح الرسمي للبطولة، مساء الإثنين الماضي.

وقال إن اللقاء أعاد للاعبين والأساطير القدامى ذكريات متميزة ورائعة مع كرة القدم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة المنظمة وجميع اللجان العاملة لإنجاح البطولة التي باتت واحدة من أكبر بطولات كرة القدم الرمضانية في المنطقة.

بدوره، أكد نجم «الأبيض» السابق عمر عبدالرحمن أن البطولة وصلت إلى مستويات عالية بسبب وجود لاعبين أصحاب مستويات متميزة، وطالب الفرق المشاركة بالاستمتاع بالأجواء الرائعة للمنافسات، متمنياً التوفيق للجميع، وموجهاً الشكر إلى اللجنة المنظمة لاستضافة أبطال خليجي 18 و21 في المباراة الاستعراضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.