نيمار يقود سانتوس للفوز بثلاثية في الدوري البرازيلي

أحرز النجم المخضرم نيمار هدفين، ليقود فريقه سانتوس للفوز 3 / 1 على ضيفه جوفينتود، أمس ببطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وافتتح نيمار التسجيل لسانتوس في الدقيقة 37، فيما أضاف زميله ألفارو باريال الهدف الثاني في الدقيقة 40، لكن ويلكر أنجيل قلص الفارق بتسجيله هدف جوفينتود الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عاد نيمار لهز الشباك من جديد، مسجلاً الهدف الثالث لسانتوس وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد سانتوس إلى 18 نقطة في المركز الخامس عشر.