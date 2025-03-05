رفاق «سمعة» و«عموري» حبايب في افتتاح كأس منصور بن زايد لكرة القدم

خطفت المباراة الاستعراضية بين فريق أبطال «خليجي 18» بقيادة النجم إسماعيل مطر، وفريق أبطال «خليجي 21» بقيادة عمر عبدالرحمن، الأضواء في افتتاح النسخة الثانية عشرة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، مساء أول من أمس، في ملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

وفي سهرة رمضانية وسط أجواء رائعة، شارك النجوم القدامى في المباراة التي مثلت الافتتاح الرسمي للبطولة، التي ينظمها ديوان الرئاسة، وبمشاركة 16 فريقاً، وتستمر حتى 20 مارس الجاري.

حضور

حضر الافتتاح معالي راشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، رئيس اللجنة الرياضية، ومعالي سلطان ضاحي الحميري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية، مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة التنفيذي، وعبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية.

ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وعدد من المسؤولين في ديوان الرئاسة، وممثلي الشركات الراعية، والجمهور الذي حرص على الحضور لتشجيع النجوم.

والتقط نجوم وأساطير الكرة الإماراتية الصور التذكارية مع الجماهير، والتوقيع على قمصان البطولة، قبل وبعد المباراة في منطقة «فعاليات الجمهور» التي أقيمت بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية.

مثل فريق أبطال «خليجي 18» إسماعيل مطر، وعبدالرحيم جمعة، وهلال سعيد، ووليد سالم، وحميد فاخر، وفيصل خليل، ويوسف جابر، وحيدر ألو علي، بينما مثل فريق «خليجي 21»، عمر عبدالرحمن، ومهند العنزي، وخميس إسماعيل، وأحمد علي، وحبوش صالح، ويوسف البيرق، وإسماعيل الحمادي، ومحمد فوزي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2 - 2، بعدما تقدم رفاق إسماعيل مطر بهدفيْن في الشوط الأول عن طريق هلال سعيد وحيدر ألو علي، في حين تمكّن أبطال «خليجي 21» من إدراك التعادل في الشوط الثاني عبر إسماعيل الحمادي وخميس إسماعيل.

حرص

ثمن معالي راشد العامري حرص الجهات المختلفة على المشاركة في هذه البطولة التي تحمل اسم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مشيداً بما يلقاه القطاع الرياضي والشباب في الدولة من دعم كريم ورعاية شاملة من سموه.

وتوجّه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً بالتوفيق والسداد للقيادة الرشيدة التي خصّصت سنة 2025 عاماً للمجتمع، وأشاد بالنجاحات المتواصلة التي حققتها البطولة في نُسخِها السابقة.

مؤكداً أهمية الفعالية في تعزيز الثقافة الرياضية في مجتمع ديوان الرئاسة والجهات المشارِكة، وتنمية المواهب وتشجيعها، وتقوية الروابط الاجتماعية وضمان استدامتها بين الموظفين في الديوان.

استعراض

وشهد معالي راشد العامري ومعالي سلطان الحميري المباراة الاستعراضية التي أُقيمت في الافتتاح، كما شهدا المباراة التي أقيمت بين «مكتب الأمين العام» و«مكتب الشؤون الخاصة»، والمباراة التي جرت بين «مكتب البعثات الدراسية» و«مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء».

وضمن منافسات المجموعة الثانية، دشن مكتب الأمين العام مشواره في البطولة بطريقة متميزة للغاية، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على مكتب الشؤون الخاصة 3 - 1، فيما وضع مكتب البعثات الدراسية أول ثلاث نقاط في رصيده بعد فوزه الصعب على مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء 2 - 1.

ويدير مباريات البطولة، حكام دوليون من اتحاد الإمارات لكرة القدم، فيما تشهد المنافسات مشاركة لاعبين محترفين من مختلف أنحاء العالم، علماً بأن كل فريق يملك في قائمته 13 لاعباً فوق الـ18 عاماً، ومن ضمنهم 3 لاعبين مواطنين بحد أدنى بحسب لوائح اللجنة المنظمة.