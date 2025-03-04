دا سيلفا يقترب من الهدف 100 في دوري الهواة

يبدو أن البرازيلي دييغو دا سيلفا، مهاجم دبا الفجيرة، سيكون مرشحاً لتحقيق إنجاز غير مسبوق بإحراز 100 هدف في دوري الدرجة الأولى، وفي رصيد اللاعب حالياً 93 هدفاً، وبات على بُعد 7 أهداف من إتمام المئوية. وتبدو الفرصة ماثلة أمامه لتحقيق إنجاز تاريخي على مستوى دوري الهواة.

ويعد المهاجم البرازيلي ظاهرة في دوري الأولى من خلال تتويجه بلقب هداف الدوري ثلاث مرات على التوالي مع فريقي دبا والإمارات.

كما حقق الصعود لدوري المحترفين في ثلاثة مواسم مع فريقي الإمارات 2021-2020، 2023-2022، ودبا في موسم 2021 - 2022 وكان دييغو ارتدى قميص الظفرة في الموسم الماضي 2023-2024، لكنه شارك في تسع مباريات فقط وتعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب حتى نهاية الموسم قبل أن يعود مجدداً للظهور في دوري الأولى مع فريق دبا الفجيرة.

وفي حال توج دييغو بلقب هداف الدوري في هذه النسخة فسيكون حقق إنجازاً نادر الحدوث بالحصول على لقب هداف دوري الهواة 4 مرات، وفي حال صعد دبا لدوري المحترفين فسيكون دييغو قد حقق هذا الإنجاز للمرة الرابعة.

ولا يزال ابن السامبا منافساً على لقب هداف دوري الأولى في النسخة الحالية من المسابقة بعد أن سجل 12 هدفاً، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة، التي يتصدرها ساندر، مهاجم الفجيرة، بـ15 هدفاً، ويملك هداف النواخذة فرصة كبيرة في الحصول على لقب الهداف للمرة الرابعة.

وظهر دييغو لأول مرة في ملاعب الإمارات عام 2019 مع فريق دبا قادماً من الدوري التونسي قبل أن ينتقل إلى الدوري الياباني لمدة ستة أشهر، ويعود مجدداً متنقلاً بين أندية دبا والإمارات والظفرة.