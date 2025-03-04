يوسف نياكاتي لـ«البيان»: مشكلة بني ياس في اللمسة الأخيرة

أكد الدولي المالي يوسف نياكاتي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، أن افتقاد اللمسة الأخيرة السبب الرئيس في العقم الهجومي الذي يعاني منه «السماوي» في الموسم الحالي، مشيراً إلى أن الفريق مطالب بأن يكون أكثر شراسة وفاعلية في الثلث الهجومي الأخير لمرمى المنافسين من أجل صنع الفارق في المباريات.

ويعاني بني ياس على المستوى الهجومي هذا الموسم بشكل كبير، إذ يملك بني ياس ثاني أضعف خط هجوم في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي، وسجل الفريق 18 هدفاً فقط خلال 18 مباراة في المسابقة، وبالتساوي مع دبا الحصن صاحب المركز قبل الأخير، فيما يعد العروبة أضعف خط هجوم بـ 13 هدفاً فقط ويحتل المركز الأخير في المسابقة.

وقال نياكاتي لـ «البيان»: «كما قلت سابقاً، مشكلة بني ياس في اللمسة الأخيرة، نحن نصنع الفرص، ولكن في الثلث الهجومي يجب علينا أن نكون أكثر وضوحاً في التعامل مع الفرص السانحة، وأكثر شراسة على مرمى المنافسين، وهذا ما يصنع الفارق بين فريق وآخر».

وأضاف: «أعتقد أنه كان بإمكاننا الفوز في أكثر من لقاء لمن شاهد مباريات بني ياس هذا الموسم، لكن للأسف نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل في إنهاء الهجمات وتطوير اللمسة النهائية، خصوصاً وأن هناك العديد من المواقف والمواجهات التي يجب أن تنتهي بصورة أفضل مما كانت عليه، وهذا ما يؤثر علينا كثيراً ويحرمنا من تسجيل الأهداف والانتصار».

وتلقى بني ياس هزيمتين في الجولتين الـ 16 والـ 18 من الدوري على يد الوحدة 0 - 3 وشباب الأهلي 0 - 2، وذلك بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي حققها الفريق بحصوله على 11 نقطة في 5 مباريات، لكن هذه السلسلة توقفت، ولم يتمكن خلالها الفريق من تسجيل أي هدف.

وعما إذا كان يشعر بأن الحظ يعانده خلال المباريات، قال نياكاتي: «أعتقد نعم في بعض الأحيان، والبعض الآخر لا، لا يمكنني القول إنني غير محظوظ على الدوام، ولكن عندما أحصل على الفرص أحاول التسجيل بالطبع واستغلالها بأفضل صورة ممكنة، بينما عندما لا يحصل المهاجم على فرص وتمريرات يصبح الأمر صعباً».

وأردف: «رغم كل تلك الصعوبات إلا أن الفريق يتحسن مباراة بعد الأخرى، خاصة بعد عودة المدير الفني، دانييل إيسايلا، بالتأكيد نشعر بالغضب والحزن بسبب نتيجة آخر مباراتين لرغبتنا في مواصلة النتائج الإيجابية وتأمين موقف الفريق تماماً في دوري المحترفين».

وأكد نياكاتي أن إيسايلا مدرب حماسي ويمتلك الروح القتالية ويحفز اللاعبين على إخراج أفضل ما لديهم، وطالبنا منذ عودته بإدراك واقع الفريق، وأنه لا يوجد وقت كثير لإضاعته وضرورة الحصول على أكبر عدد من النقاط لإنقاذ النادي.

يذكر أن نياكاتي يعد هداف الفريق، وسجل هذا الموسم 6 أهداف في الدوري، بينما يحتل بني ياس المركز الـ 11 في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 19 نقطة، ويقضي الفريق فترة التوقف الحالية من دون مباريات رسمية، حيث سيلعب أولى مبارياته مع العروبة يوم 27 مارس الجاري في الجولة الـ 19 من الدوري عقب انتهاء التوقف الدولي.