فاكوندو الوحدة.. هداف متخصص في التسجيل بمرمى العين

واصل فاكوندو كروسبزسكي مهاجم الوحدة تألقه اللافت أمام العين في المباراة التي حسمها «العنابي» لصالحه في «الكلاسيكو» المثير الذي أقيم في الجولة الـ 18 من دوري أدنوك للمحترفين وقبل فترة توقف الدوري الحالية.

وتوهج فاكوندو في المباراتين الأخيرتين للوحدة أمام بني ياس والعين، لينجح اللاعب في تعويض غياب هداف الفريق السوري عمر خريبين، بتسجيله هدفين في المباراتين عندما هز شباك السماوي بالهدف الأول لفريقه، ثم سجل هدف التعادل للوحدة في شباك خالد عيسى في الكلاسيكو، قبل أن يسجل إبراهيما ديارا هدف الفوز القاتل في الثواني الأخيرة.

وساهم فاكوندو في 5 أهداف مع الوحدة هذا الموسم في دوري المحترفين، حيث سجل 4 أهداف، وصنع هدفاً، واللافت أن اللاعب تألق بالتخصص في مواجهتي العين سواء في الدور الأول أو الثاني، وسجل هدفين في مرمى «الزعيم» وأصبح يهز شباك خالد عيسى بـ «التخصص»، ومن المفارقات أيضاً أن الهدفين جاءا تقريباً في التوقيت نفسه، إذ سجل هدف الفوز في مباراة الدور الأول في الدقيقة 64، وسجل هدف التعادل في المباراة الأخيرة في الدقيقة 68.

كما أن أول أهدافه في الموسم الحالي كان في مرمى العين، ثم سجل هدفه الثاني في مرمى دبا الحصن، ثم هدفاً في بني ياس، وهدفه الأخير في الكلاسيكو، ليثبت أنه رجل اللحظات الصعبة.