بنبشير لاعب وسط يعتلي صدارة هدافي دوري «الهواة»

على غير العادة تربع على صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى لاعب وسط وليس مهاجماً هو الفرنسي من أصل مغربي ساندر جمال بنبشير محترف الفجيرة برصيد 15 هدفاً. وتمكن بنبشير من زيارة شباك أغلب فرق دوري الأولى بعد توقيعه لثلاثة أهداف «هاتريك» في مرمى كل من الجزيرة الحمراء ذهاباً وإياباً وغلف إف سي، كما تمكن اللاعب من التوقيع على هدفين في مرمى مصفوت ومثلهما في مرمى الذيد، وهدفاً في شباك كل من الحمرية وغلف يونايتد، ومجد، حتا، ويوناتيد.

ولاتزال شهية اللاعب مفتوحة لتسجيل مزيد من الأهداف في قادم المباريات، وكانت لجنة «الانضباط» قد أوقعت عقوبة كبيرة على اللاعب بنبشير، بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه مبلغ 20 ألف درهم، لاعتدائه على لاعب الفريق المنافس، خلال مباراة فريقه أمام الذيد 1-1 في «الجولة 17»، لكن إدارة الفجيرة تقدمت باستئناف للانضباط ليتم إيقاف اللاعب لمباراة واحدة التي غاب عنها وكانت أمام دبا الفجيرة الذي حقق الفوز حينها بهدف دون رد، وبعد عودة اللاعب بنبشير من الإيقاف تمكن من قيادة فريقه الفجيرة الى تحقيق الفوز على الجزيرة الحمراء بهدفين مقابل هدف بعد تكفله بتسجيل الهدفين على مدار الشوطين، واستعادة وصافة الترتيب من دبا الفجيرة برصيد 36 نقطة خلف الظفرة المتصدر بـ39 نقطة.