فهد الظنحاني: المنافسة على لقب الدوري أجمل ذكرياتي خلال الشهر الفضيل

أكد فهد الظنحاني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، أن لاعبي دوري أدنوك للمحترفين اعتادوا خوض التدريبات والمباريات خلال شهر رمضان المبارك في السنوات الأخيرة؛ كون الشهر الفضيل يأتي قبل نهاية الموسم الكروي في الإمارات، مشيراً إلى أن خوض التدريبات وبعض المباريات خلال رمضان له طعم خاص وسط أجواء رمضانية مميزة.

واستذكر الظنحاني أبرز ذكرياته مع الفريق خلال شهر رمضان المبارك عندما كان بني ياس في خضم المنافسة على لقب الدوري قبل 4 مواسم، معتبراً أنها من أجمل وأبرز الذكريات التي لا يمكن نسيانها، لافتاً إلى أن شراسة المنافسة لم تؤثر في الوقت نفسه على تركيزه على العبادات وقراءة القرآن والتجمعات العائلية.

وقال: «اعتدنا كلاعبين لعب المباريات في رمضان، خصوصاً في السنوات الأخيرة التي يأتي فيها الشهر الفضيل خلال الموسم الكروي، وأتذكر في موسم 2020 ــ 2021 عندما كنا ننافس مع الجزيرة على لقب الدوري خضنا المباريات الأخيرة والحاسمة خلال الشهر الكريم، وقدمنا مباريات قوية وسط أجواء رمضانية رائعة، وكان الأمر المميز تجمعنا كلاعبين والصلاة معاً قبل بداية التدريبات والتجمع أيضاً بعد المباريات، رغم قوة المنافسة حينها».

وأضاف: «مباراة الجولة الأخيرة للدوري في ذاك الوقت كانت ستحدد بطل الدوري، وأتذكر أنها أقيمت في اليوم قبل الأخير من شهر رمضان، ولعبنا حينها مع الوحدة وتعادلنا، في حين لعب الجزيرة مع خورفكان وفاز وحسم اللقب، ربما لم يحالفنا التوفيق في التتويج باللقب، لكن في النهاية كنا نستمتع بتلك الأجواء التنافسية في الشهر الفضيل».

وأشار الظنحاني إلى أنه يركز خلال شهر رمضان على العبادات وقراءة القرآن، والحرص أيضاً على الالتزام بالتدريبات والنظام الغذائي الصحي للحفاظ على لياقته البدنية.

وقال: «أقضي أغلب اليوم في المنزل مع الأهل والعائلة، وأحرص على قراءة القرآن وأن أختمه ربما مرتين في الشهر على الأقل، إضافة إلى الحصول على قدر كافٍ من النوم حتى وإن كان على فترات متقطعة؛ نظراً لأهميته للاعب الكرة».

وأردف: «بالتأكيد الجميع ينتظر قدوم شهر رمضان المبارك وما يميزه من أجواء روحانية ودينية نحرص خلالها على الإكثار من العبادات والأذكار والأدعية، وأيضاً استثمار تلك الأجواء في صلة الرحم والتجمع مع الأهل لأطول فترة ممكنة».

وعن النظام الغذائي الذي يتبعه خلال الشهر الفضيل، أوضح: «بالطبع أتناول الأكلات الطيبة، مثل الهريس واللقيمات، لكني لا أكثر منها بكل تأكيد حرصاً على لياقتي البدنية، وكلاعب كرة محترف يجب عليك اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن».