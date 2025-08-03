تشيلسي يضم هاتو مقابل 51 مليون دولار





أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد التعاقد مع المدافع الهولندي يوريل هاتو قادما من أياكس الهولندي.

وقال تشيلسي إن اللاعب وقع عقدا يستمر حتى 2032 وإنه سينضم إلى زملائه هذا الأسبوع. وكان عقد هاتو مع أياكس يمتد حتى 2028.

وأعلن أياكس أن اللاعب البالغ عمره 19 عاما انتقل إلى تشيلسي مقابل 44.18 مليون يورو (51.18 مليون دولار).

وكان هاتو قد اختير موهبة العام في الدوري الهولندي الموسم الماضي.

وهاتو أحد أبناء أكاديمية أياكس، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في يناير كانون الثاني 2023. ومنذ ذلك الحين، خاض أكثر من 111 مباراة مع النادي.

وخاض هاتو مباراته الأولى مع المنتخب الهولندي الأول في سن 17 وشارك منذ ذلك الحين في ست مباريات دولية.

وأبلغ اللاعب موقع تشيلسي "أنا متحمس جدا. أنا سعيد جدا بانضمامي لتشيلسي. فكرت كثيرا بشأن مستقبلي وأردت أن أتخذ الخطوة التالية في مسيرتي. تشيلسي هو المكان الأمثل لذلك وأنا سعيد جدا".

ويستهل تشيلسي، الذي احتل المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي وفاز بكأس العالم للأندية في يوليو تموز الماضي، مشواره في الدوري موسم 2025-2026 على أرضه أمام كريستال بالاس في 17 أغسطس .