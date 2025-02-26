«مان سيتي» قادر على إنهاء الموسم بشكل أفضل

الإصابات أثرت كثيراً على نتائج الفريق هذا الموسم

«السيتزن» يمتلك عناصر شابة واعدة بإمكانها صنع الفارق مستقبلاً

أكد لاعب مانشستر سيتي السابق، نيدوم أونوها أن «السيتزن» قادر على تخطي النتائج السلبية للفريق، وإنهاء الموسم بشكل أفضل مما هو عليه الآن، مشيراً إلى أن الإصابات التي ضربت الفريق، وبالأخص الإسباني رودري أثرت كثيراً على مانشستر سيتي خلال الموسم، وأدت إلى النتائج المحبطة في الموسم الحالي.

وحل أسطورة مانشستر سيتي السابق، وسفير النادي حالياً، على أبوظبي، خلال استضافتها بطولة كأس مانشستر سيتي 2025.

وقال أونوها لـ«البيان »: «موسم مانشستر سيتي يمكن تقسيمه إلى جزأين، في الأشهر الأولى كان الفريق يقدم أداء جيداً، سواء في دوري الأبطال أو في الدوري الإنجليزي، ولكن بعد ذلك حدثت بعض الإصابات، والدوري الإنجليزي الممتاز يتطلب الكثير من الجهد، وبالتالي أثرت الإصابات، وعلى وجه الخصوص إصابة رودري الطويلة على الفريق».

وأضاف: «إنجازات الفريق السابقة مثل الفوز بأربعة ألقاب متتالية تظهر مدى صعوبة الاستمرار في النجاح والبقاء على القمة طويلاً، ولقد كان الأمر محبطاً في بعض الأحيان، ولكن من وجهة نظري إذا عاد مستوى اللاعبين الأساسيين في الفترة المتبقية من الموسم، والفريق لمستواه، يمكن للفريق إنهاء الموسم بشكل أفضل».

ثقة

وأشار إلى أنه يؤمن بأن مانشستر سيتي يملك عناصر شابة بإمكانها التوهج مع الفريق مستقبلاً، مجدداً ثقته في قدرة «السيتزن» على العودة بقوة.

ولعب نيدوم أونوها بعمر 17 عاماً لمانشستر سيتي في الفترة من 2004 إلى 2012، خاض خلالها 116 مباراة مع الفريق السماوي، تخللها إعارة إلى سندرلاند، قبل الانتقال إلى كوينز بارك رينجرز، ثم أنهى مسيرته في الدور الأمريكي باللعب مع ريال سولت ليك سيتي، حيث اعتزل كرة القدم في عام 2020، ويعمل حالياً محللاً فنياً وسفيراً لنادي مانشستر سيتي.

وأكد أونوها سعادته بالعودة إلى أبوظبي، ورؤية مدى نمو شعبية نادي مانشستر سيتي على مستوى العالم، وقال: «إنه أمر مذهل بالطبع أن أكون شاهداً على هذا التطور، الكثير من الناس يدعمون النادي، ويحرصون على متابعة مبارياته وتشجعيه، والتفاعل مع كل شيء يتعلق به، وعندما يقيم النادي أحداثاً مثل كأس مانشستر سيتي، أو يأتي الفريق إلى هنا، الجميع يرغب في أن يكون جزءاً من هذه الأحداث».

وأوضح أن المشاركة في تجربة كأس مانشستر سيتي كانت مميزة للغاية، وإنه من الرائع رؤية العديد من اللاعبين والمواهب الصغير من جميع أنحاء العالم، مضيفاً: «أعجبت بالمستوى الذي رأيته، ومن يدري ربما يكون من بين هؤلاء اللاعبين الموهوبين نجوم في كرة القدم، وفي مانشستر سيتي في المستقبل».