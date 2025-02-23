صلاح: الفوز في ملعب الاتحاد صعب واستثنائي

عبر محمد صلاح نجم ليفربول عن سعادته بالفوز على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 2 / صفر في قمة منافسات الجولة 26 بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، مؤكدا أنه يتطلع بقوة للفوز باللقب هذا الموسم.

صرح صلاح عبر قناة سكاي سبورتس عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب الاتحاد "إنه فوز مذهل أمام فريق صعب يقوده مدرب رائع، فالفوز هنا في هذا الملعب يبقى صعبا، وحققنا فوزا استثنائيا خاصة في ظل تواجدنا بسباق المنافسة على اللقب".

وأضاف النجم المصري "أتمنى أن نحافظ على هدوئنا، لأن الفريق يتعرض للضغوط من حين لآخر، وسنحاول أيضا الفوز في كل مباراة".

وبسؤاله هل أنت أفضل من المواسم السابقة، أجاب نجم منتخب مصر "لا أعرف، إنها مجرد وجهة نظر، ربما يفضل الناس مواسمي الأولى أو أدائي هذا الموسم، ولكنني أفضل حالتي في الوقت الحالي لأن الفوز بلقب الدوري ومساعدة اللاعبين الشباب يبقى أمرا خاصا".

وأتم محمد صلاح "نحن بحاج للقب آخر، أنا واللاعبون الكبار في صفوف الفريق نحتاج للفوز بالدوري الإنجليزي مرة أخرى".

يذكر أن صلاح حقق لقب الدوري الإنجليزي بقميص ليفربول مرة واحدة في عام 2020 الذي تزامن مع جائحة كورونا، علما بأنه انضم لصفوف الفريق في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي.