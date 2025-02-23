صلاح ومرموش.. صراع الفراعنة يشعل قمة ليفربول ومانشستر سيتي

يستضيف مانشستر سيتي فريق ليفربول اليوم، الأحد على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة للجماهير المصرية والعربية التي تترقب هذه المواجهة بشغف، نظرًا لتألق النجمين المصريين محمد صلاح وعمر مرموش وتأثيرهما الكبير على نتائج فريقيهما.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 44 نقطة. يسعى ليفربول لتعزيز صدارته، في حين يطمح السيتي لتقليص الفارق والتقدم في الترتيب.

المباراة ستشهد مواجهة مصرية خالصة بين النجمين محمد صلاح وعمر مرموش. هذه هي المرة الأولى التي يتقابل فيها اللاعبان في الدوري الإنجليزي، بعد انتقال مرموش إلى مانشستر سيتي في الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

محمد صلاح، البالغ من العمر 32 عامًا، أعرب عن سعادته بانضمام مرموش إلى الدوري الإنجليزي، متمنيًا له ولغيره من اللاعبين المصريين المزيد من التألق على أعلى المستويات. صلاح قدم أداءً مميزًا هذا الموسم مع ليفربول، حيث شارك في 26 مباراة، سجل خلالها 24 هدفًا وصنع 16 هدفًا.

من جانبه، تألق عمر مرموش مع مانشستر سيتي منذ انضمامه، حيث شارك في 3 مباريات بالدوري الإنجليزي وسجل 3 أهداف (هاتريك) في مباراة واحدة أمام نيوكاسل الأسبوع الماضي. إجمالًا، لعب مرموش 18 مباراة هذا الموسم بين آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي، مسجلًا 18 هدفًا وصانعًا 9 أهداف.

من جهته حذر محمد صلاح زملاءه في ليفربول من خطورة مرموش، مشيرًا إلى قدراته الهجومية وسرعته التي قد تشكل تهديدًا لدفاع الريدز.

وسلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على المواجهة المرتقبة، مشيرة إلى أن صلاح ومرموش سفيران للكرة المصرية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أطلق على صلاح لقب "الملك المصري" منذ أن أصبح معشوق جماهير ليفربول.

ويتقاسم صلاح ومرموش أدوارًا متشابهة على أرض الملعب، حيث يلعب الأخير في مراكز هجومية، سواء على الأجنحة أو داخل منطقة الجزاء. ويتألق نجم "الريدز" في اللعب على الجناح الأيمن بالأساس، مع قدرته على اللعب في مراكز أخرى، وسجل هذا الموسم 29 هدفًا وساهم بـ20 تمريرة حاسمة في كل المسابقات.

يلعب مرموش في مركز المهاجم المحوري، وتألق هذا الموسم مع ناديي آينتراخت فرانكفورت ومانشستر سيتي الألمانيين، وتمكن من تسجيل ثلاثية في مرمى نيوكاسل. وتضم مساهماته الإجمالية هذا الموسم 23 هدفًا و14 تمريرة حاسمة.

ويرتبط الثنائي المصري صلاح ومرموش بعلاقة جيدة، حيث خاضا معًا 26 مباراة مع المنتخب المصري، وتقاسما لحظات جيدة وسيئة، وكانا حاضرين في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2022، الذي خسره الفراعنة بركلات الترجيح أمام السنغال.

وفي حوار سابق، قال الفرعون المصري لصحيفة «ليفربول إيكو» في نوفمبر الماضي، إن مرموش «لاعب مهم للغاية للمنتخب والفريق الذي يلعب له، ويملك إمكانات هائلة، ولكن لا تضعوه تحت ضغوط بمقارنته بي».

ومن المتوقع أن تكون المواجهة بين النجمين المصريين مثيرة، حيث يسعى كل منهما لقيادة فريقه لتحقيق الفوز وتعزيز موقعه في الدوري.

بالإضافة إلى التنافس الفردي، تحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين. ليفربول يسعى لتحقيق فوز ثمين يعزز به صدارته، خاصة بعد تعادله الأخير 2-2 مع أستون فيلا.

في المقابل، يطمح مانشستر سيتي لمصالحة جماهيره بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد الثقة للفريق.