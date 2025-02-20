صلاح يسجل في استون فيلا ويحقق رقماً قياسياً جديداً

سجل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الهدف الأول للريدز في شباك استون فيلا في الدقيقة 29 ضمن الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم ، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا للنادي بتسجيله 15 هدفًا خارج أرضه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب شبكة "سكواكا" للاحصائيات" أصبح محمد صلاح أول لاعب في ليفربول يسجل 15 هدفًا خارج أرضه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله لويس سواريز (14 هدفًا) في موسم 2013/2014.

ورفع الملك المصري رصيده إلى 24 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كم نجح صلاح في رفع رصيده من الأهداف في شباك استون فيلا، إلى 9 أهداف في 12 مباراة، 8 منها كانت في الدوري الإنجليزي الممتاز .