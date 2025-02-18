محمد صلاح يمكنه الاستمرار حتى 38 عامًا… كاراغر يكشف عن عرض ليفربول

أكد جيمي كاراغر، أن نادي ليفربول قدم عرضاً جديداً للنجم المصري محمد صلاح ، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يقدم مسؤولو النادي عرضًا أفضل للملك المصري، مشدداً على أن محمد صلاح بلياقته العالية ومحافظته على أدائه يستطيع الاستمرار حتى 38 عاماً.

ولا يزال مستقبل هداف الدوري الإنجليزي الممتاز وصانع الألعاب غير مؤكد مع بقاء أربعة أشهر على عقده.

وقال كاراغر إن مشكلة ليفربول تكمن في تقديم صفقة طويلة الأمد للاعب الذي سيبلغ 33 عامًا هذا الصيف ، ومع ذلك، لا يرى كاراغر أي مشكلة مع محمد صلاح لأن حالته البدنية جيدة للغاية، ويعتقد أنه يمكنه الاستمرار في اللعب حتى 38 عاماً.

وقال كاراغر في برنامج The Overlap's Fan Debate: "لا تصدقوا أنه لم يُعرض عليه عقد. أستطيع أن أؤكد لكم أنه عُرض عليه عقد".

وأكد كاراغر أن صلاح ربما لا يكون مهتما بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، حيث سيكون المبلغ المعروض ضخما، لكن المستوى والمستوى الذي يقدمه هو جزء بسيط مما يمكن أن يفعله في أوروبا.

وأوضح كاراغر أنه لا يستطيع تخيل محمد صلاح ينتقل إلى السعودية، مشيرًا إلى أن صلاح مندفع للغاية ويحب الفوز كثيرًا ، مؤكداً أن صلاح يمكنه الاستمرار في اللعب حتى يبلغ 37 أو 38 عامًا.

وتحدث بول سكولز، نجم مانشستر يونايتد السابق، عن كيفية تعامل الأندية مع اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر، حيث أشار إلى أن اللاعبين في الوقت الحالي يمكنهم الاستمرار في اللعب حتى سن 37 أو 40 عامًا، على عكس الماضي. مؤكداً على أهمية مراقبة اللاعبين في التدريبات والنظر إلى حالتهم البدنية، مشيرًا إلى أن عامين إضافيين قد لا يكونان مشكلة كبيرة.

وأضاف أن أرني سلوت ومساعديه سيراقبون اللاعبين في التدريبات يوميًا، وينظرون إلى حالتهم البدنية وأعمارهم (32 أو 33 عامًا). يعتقد كاراغر أن عامين إضافيين ليسا مشكلة، وأن خيار العقد لمدة عام واحد ليس دائمًا في صالح النادي، حيث يتم تفعيله بعدد معين من المشاركات. يفهم أن البعض يعتقد أن عامًا واحدًا يكفي، لكنه يرى أن اللاعبين قد يستحقون عامين إضافيين.

ورد جيمي كاراغر، نجم ليفربول السابق، على رأي بول سكولز بشأن اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر. أنه يرى أن محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد ما زالوا جيدين للغاية ويستحقون عقودًا لمدة عامين بدلاً من عام واحد. كما يعبر عن خيبة أمله إذا لم يوقع ليفربول معهم، مشيرًا إلى أن الفريق مناسب لهم وأن الأندية الأخرى قد لا تمنحهم نفس الفرص أو العقود الطويلة الأجل.

وعبر كاراغر عن خيبة أمله إذا لم يوقع ليفربول مع اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين من العمر، مشيرًا إلى أن الفريق مناسب لهم وأنهم محبوبون ، مؤكداً أن الأندية الأخرى لن تمنحهم المال أو عقودًا طويلة الأجل، خاصة في أوروبا.