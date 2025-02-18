آلان شيرار يعترف: محمد صلاح غير مفهومي عن "الطبيعة البشرية"

اعترف أسطورة إنجلترا آلان شيرار بأنه قلل من شأن محمد صلاح، بعد أن توقع "تراجعًا" في مستوى نجم ليفربول وسط ملحمة عقده المستمرة وعدم تجديده حتى الآن، مشيراً إلى تغيير مفهومه عن "الطبيعة البشرية" بسبب الملك المصري.

وساهم صلاح في فوز ليفربول فوز 2-1 على ولفرهامبتون يوم الأحد ليحافظ الريدز على تقدمه بسبع نقاط في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز .

ورفع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بعد تسجيله ركلة الجزاء التي نفذها بسلاسة في الشوط الأول حصيلته هذا الموسم إلى 28 هدفًا في جميع المسابقات.

ويستمتع صلاح بموسم مذهل تحت قيادة أرني سلوت ، لكن المخاوف من أن يكون هذا الموسم هو آخر مواسمه في أنفيلد أجبرت شيرار على التعبير عن مخاوفه من أن الدراما خارج الملعب قد تعيق أداء المصري.

وفي حديثه في بودكاست The Rest is Football مع جاري لينيكر وميكا ريتشاردز، قال مهاجم نيوكاسل يونايتد السابق إنه كان من "الطبيعة البشرية" أن يشهد صلاح انخفاضًا في مستواه نتيجة لذلك ، ولكن ذلك لم يحدث بل استمر صلاح في تفوقه بطريقة مذهلة.

وقال شيرر "إنه لاعب رائع. اعتقدت، وقلت في وقت سابق من الموسم، أن مستوى اللاعب قد ينخفض ​​قليلاً بسبب وضع العقد، والقلق من عدم حصولك على الحماية، أو ضمان ذلك في المستقبل. لكن في الوقت الحالي، لم يحدث ذلك على الإطلاق".

وأضاف "لقد اعتقدت أن من الطبيعي أن نرى انخفاضًا طفيفًا في مستواه، لكن هذا لم يحدث. وأعتقد أن هذا يخبرك عن عقليته ومدى قوته العقلية".

وفي الوقت نفسه، كرر ميكا ريتشاردز، الذي شجع ليفربول على تقديم كل ما يريده لصلاح من أجل إبقائه في ميرسيسايد، آماله في رؤية النجم المصري في الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل المنظور، وفقًا لصحيفة ليفربول إيكو .

وقال: "عندما أقول أعطه ما يريد، لم أقصد تفجير هيكل الأجور إلى مستوى مختلف. أعني فقط أن هناك لاعبًا لا يتعين عليه دائمًا اللعب في قمة مستواه ولا يزال بإمكانه إنتاج لحظات سحرية".

وأوضح "لذا، إذا نظرت إلى تمريرته العرضية التي أدت إلى الهدف من ماك أليستر، ثم هدفه الذي أحرزه بالقدم اليمنى بسرعة كبيرة في ديربي ميرسيسايد الأخير، فهذا هو الفارق بين لاعب على مستوى عالٍ ولاعب من الطراز العالمي ومحمد صلاح أمام المرمى.

وتابع "إنه لاعب خطير للغاية. وآمل أن نتمكن من إنهاء العقد لأنني أريد أن أراه في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه جيد للغاية في اللحظات الحاسمة".

هدف صلاح في مرمى ولفرهامبتون جعله يقترب من أن يصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ ليفربول. لكن في الشهر الماضي فقط، اعترف بأن وقته مع ليفربول ربما يقترب من نهايته.