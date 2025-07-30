راشفورد: برشلونة فريق مثالي ومتعطش للألقاب

أكد الجناح الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد أن فريق برشلونة جعله يشعر «كأنه في المنزل» بعد انضمامه إلى بطل الدوري الإسباني لكرة القدم على سبيل الإعارة.

وقال في مؤتمر صحفي أمس: «أريد أن أفوز بأكبر عدد من الألقاب وأشعر بأن برشلونة نادٍ ضخم في عالم كرة القدم، لذا فهو المكان المثالي بالنسبة لي». وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لقد رأيتم الفريق في الموسم الماضي، إن لديهم فريقاً شاباً طموحاً، وأريد إضافة صفاتي وشخصيتي وتحسين الفريق ومساعدتهم على الفوز».

واختتم راشفورد قائلاً: «يبدو الأمر كأنني في المنزل. أشعر بأنني اتخذت القرار الصحيح. أنا متحمس ويتملكني الشغف للعب المباراة الأولى أمام الجماهير».

وانضم راشفورد (27 عاماً) إلى برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ويتضمن اتفاق النادي الكتالوني مع مانشستر يونايتد الإنجليزي خياراً لجعل الصفقة دائمة.