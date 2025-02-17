ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في شباك ولفرهامبتون

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25 منافسة شديدة على صدارة هدافي البطولة، مع دخول الموسم إلى مرحلته الحاسمة، ويتصدر النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، قائمة الهدافين حتى الآن، متجاوزًا أقرب منافسيه.

في الموسم الماضي، هيمن النرويجي إرلينغ هالاند على سباق الهدافين رغم تعرضه لإصابة في منتصف الموسم، لكنه تمكن من تحقيق رقم قياسي بتسجيل 100 هدف مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات، غير أن تراجع أداء فريقه منح الفرصة لصلاح لاقتناص الصدارة هذا الموسم.

وواصل النجم المصري تألقه بتسجيله أهدافًا حاسمة، أبرزها هدف وصناعة آخر في تعادل ليفربول 2-2 مع إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، بالإضافة إلى تنفيذه ركلة جزاء ناجحة أمام ولفرهامبتون.

برز كذلك ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، كأحد المنافسين على لقب الهداف بعد تسجيله ثلاثة أهداف ضد إيبسويتش تاون، كما تألق بتسجيله في ثماني مباريات متتالية، ما عزز موقعه في سباق الحذاء الذهبي، فيما فاجأ النيوزيلندي كريس وود الجميع بعد أن أحرز ثالث ثلاثية له في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما قاد نوتنغهام فورست للفوز على برايتون مؤخرا.

ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب الهدافين برصيد 23 هدفًا، يليه إرلينغ هالاند بـ19 هدفًا، ثم كريس وود بـ18 هدفًا.

يأتي ألكسندر إيزاك في المركز الرابع بـ17 هدفًا، بينما يتقاسم كول بالمر من تشيلسي وبريان مبيومو من برينتفورد المركز الخامس بـ14 هدفًا لكل منهما.

كما يبرز في قائمة الهدافين ماثيوس كونيا من وولفرهامبتون برصيد 12 هدفًا، يليهم كل من جاستن كلويفرت من بورنموث، أولي واتكينز من أستون فيلا، ويوان ويسا من برينتفورد، ولكل منهم 11 هدفًا.

من المتوقع أن يواصل السباق اشتعاله مع اقتراب الموسم من نهايته، حيث يسعى اللاعبون لتعزيز أرقامهم وحصد لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

يُذكر أن هالاند كان قد كسر الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2022/23، فيما يتربع تييري هنري على عرش الهدافين التاريخيين للدوري بعدما حصد لقب الهداف في أربعة مواسم مختلفة، يليه آلان شيرار وهاري كين بثلاثة ألقاب لكل منهما.

وحصل محمد صلاح على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات، في المواسم التالية:

موسم 2017-2018 – سجل 32 هدفًا مع ليفربول.

موسم 2018-2019 – سجل 22 هدفًا، وتقاسم الجائزة مع ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانغ.

موسم 2021-2022 – سجل 23 هدفًا، وتقاسم الجائزة مع سون هيونغ مين.

يبقى السؤال: هل سيتمكن محمد صلاح من الحفاظ على تقدمه والفوز بالحذاء الذهبي هذا الموسم؟