صلاح والقرار الصعب.. المجد الأوروبي أم العروض السعودية الخرافية؟

أفادت تقارير إعلامية أن أندية سعودية تُعدّ عروضًا مالية ضخمة لضم النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، حيث تُجهز عرضًا بقيمة تتجاوز 200 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات، وجاء ذلك في وقت بدأ فيه صلاح محادثات مع ناديه الحالي حول تجديد عقده، وفقًا لما ذكرته صحيفة "إل ناسيونال".

وأشارت التقارير إلى أن صلاح، الذي يشعر بأنه لا يزال قادرًا على المنافسة على الألقاب الأوروبية الكبرى، أعاد تقييم خياراته بعد أن منحه مدرب ليفربول، أرني سلوت، ثقة كبيرة، ما دفعه إلى التفكير في البقاء مع الفريق الإنجليزي.

ويستمر عقد صلاح الحالي مع ليفربول حتى 30 يونيو 2025، إلا أن النادي يعمل على تقديم عرض تجديد مُحسّن لإقناع الفرعون المصري بالبقاء.

ويأتي ذلك في ظل الأداء المميز للاعب هذا الموسم، حيث سجل 28 هدفًا وقدم 19 تمريرة حاسمة في 36 مباراة.

تأثير سلوت على قرار صلاح

مع تعيين أرني سلوت كمدرب لليفربول، شهد الفريق تحولًا كبيرًا، حيث تمكن من البقاء في صدارة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وساهم ذلك في تعزيز مكانة صلاح داخل الفريق، حيث أصبح عنصرًا أساسيًا في نظام سلوت الهجومي.

وسجل صلاح 23 هدفًا و14 تمريرة حاسمة بالدوري هذا الموسم، مما يؤكد دوره المحوري في نجاح الفريق.

وقد أعاد صلاح، الذي كان يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي، تقييم خياراته بعد أن شعر بأنه لا يزال قادرًا على المنافسة على الألقاب الكبرى في أوروبا. كما أن الثقة التي منحها له سلوت، بالإضافة إلى المشروع الطموح الذي يقوده ليفربول، دفعت النجم المصري إلى إعادة النظر في رحيله.

العروض السعودية

رغم التطورات الأخيرة، لا تزال الأندية السعودية، مثل نادي الاتحاد، تحاول جذب صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية. وتستعد هذه الأندية لتقديم عقد مالي ضخم يتجاوز 200 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات، في محاولة لإقناع اللاعب بالانتقال إلى الدوري السعودي.

من جهتها، تعمل إدارة ليفربول على تقديم عرض تجديد مُحسّن لصلاح، في محاولة لإبقائه ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي للاحتفاظ بنجمه البارز، خاصة في ظل الأداء المميز الذي يقدمه حاليًا.

أرقام قياسية جديدة لصلاح

في آخر مباريات ليفربول، سجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الفوز 2-1 على ولفرهامبتون واندررز، ليصل إلى 101 هدف في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد، وهو نفس العدد الذي سجله أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني، على ملعب أولد ترافورد.

ويقترب صلاح من رقم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، الذي سجل 106 أهداف على ملعب الاتحاد، بينما يحمل الفرنسي تييري هنري الرقم القياسي لأكثر الأهداف على ملعب واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 114 هدفًا.

ويواصل صلاح تألقه هذا الموسم، حيث سجل في آخر ست مباريات متتالية، مما يعزز فرصه في الفوز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوري الإنجليزي.

صلاح.. جيل جديد من النجوم

على الرغم من بلوغه 32 عامًا، لا يزال صلاح يُظهر أداءً استثنائيًا ويُعدّ النجم المصري مثالًا يُحتذى به للاعبين الأصغر سنًا، حيث يتمتع بسجل خالٍ من العيوب، ويشارك بانتظام في جميع المباريات.

وأشاد مدربه، أرني سلوت، بقدرات صلاح، قائلًا: "لديه خبرة كبيرة وذكاء في اللعب، وهو يعرف جيدًا أين ستسقط الكرة. كما أنه يتمتع بلياقة بدنية عالية تسمح له باللعب كل ثلاثة أيام، وهو ما يجعله قدوة للاعبين الأصغر سنًا".

ويبدو أن صلاح أصبح أقرب لليفربول من أي وقت مضى، خاصة مع رغبة النادي في الاحتفاظ بنجمه البارز خلال المرحلة المقبلة من مشروعه الطموح.