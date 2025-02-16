101 هدف على ملعب أنفيلد .. محمد صلاح يحقق رقماً تاريخياً جديداً

سجل النجم المصري محمد صلاح ثاني أهداف ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدقيقة 35، من ركلة جزاء، ليحقق بذلك رقماً تاريخياً جديداً في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وبحسب شبكة " أوبتا" العالمية للاحصائيات فقد سجل محمد صلاح الهدف 101 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد (متساويًا مع واين روني في أولد ترافورد) - تييري هنري (114 في هايبري) وسيرجيو أجويرو (106 في ملعب الاتحاد) لديهما أهداف أكثر في مكان واحد في تاريخ المسابقة.
وتصدر محمد صلاح ترتييب هدافي الدوري الإنجليزي بـ 23 هدفاً ، يليه النرويجي إيرلينج هالاند (مانشسر سيتي) 19 هدفًا، والنيوزيلندي كريس وود (نوتنجهام) 19 هدفًا أيضاً.
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
1- محمد صلاح (ليفربول) (23 هدفًا)
2- النرويجي إيرلينج هالاند (مانشسر سيتي) 19 هدفًا
3- النيوزيلندي كريس وود (نوتنجهام) 19 هدفًا
4- السويدي ألكسندر إيزاك (نيوكاسل) 17 هدفًا
5- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) 14 هدفًا
6- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) 14 هدفًا
7- الهولندي جاستن كوليفرت (بورنموث) 11 هدفًا
8- البرازيلي ماتياس كونها (وولفرهامبتون) 11 هدفًا
9- الكونغولي يفيس ويسا (برينتفورد) 11 هدفًا
10-الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) 11 هدفًا