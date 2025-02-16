لماذا أغضب تألق عمر مرموش المذهل جماهير ليفربول؟

أعلن عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الجديد، عن وصوله القوي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله هاتريك مذهلًا في غضون 14 دقيقة فقط خلال مباراة الفريق ضد نيوكاسل يونايتد يوم السبت.

وعلى الرغم من امتلاك نيوكاسل أحد أقوى خطوط الدفاع في الدوري، إلا أن مانشستر سيتي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف سريعة، جميعها جاءت عبر مرموش، ليصبح بذلك أحد أسرع اللاعبين في تاريخ النادي الذين يسجلون هاتريك.

كانت هذه الأهداف الأولى لمرموش منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، مما أثار إعجاب الجماهير بمهاراته التي تنوعت بين السرعة، اللمسة الذكية، والإنهاء الدقيق، غير أن أداءه المميز أثار أيضًا استياء بعض مشجعي ليفربول، الذين كانوا يأملون في رؤيته يرتدي قميص الريدز.

قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي، ارتبط اسم مرموش بشكل كبير بانتقال محتمل إلى ليفربول، وعلى الرغم من أن النادي كان في محادثات متقدمة لبيع داروين نونيز، إلا أن الصفقة لم تتم، ما أثار تساؤلات حول قرار ليفربول بعدم الاستثمار في مرموش، خاصة في ظل الأداء المخيب لبعض مهاجمي الفريق مؤخرًا.

وعلق أحد مشجعي ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي: "كان يمكن أن يكون مرموش معنا!"، معبرًا عن شعوره بالحزن على الصفقة الضائعة. ومع ذلك، يبدو أن إدارة ليفربول فضلت الحفاظ على استقرار الفريق المتصدر للدوري بدلًا من المخاطرة بصفقة جديدة.

من جهة أخرى، استمر مانشستر سيتي في تألقه بالفوز 3-0 على نيوكاسل، بفضل أداء مرموش الذي حصل على كرة الهاتريك، بالإضافة إلى مساهمات لاعبي الفريق الآخرين مثل سافينيو، الذي لعب دورًا محوريًا في صناعة الأهداف.

بينما يحتفل مشجعو مانشستر سيتي بوصول "نجم جديد" إلى صفوفهم، يبقى لدى جماهير ليفربول شعور بالأسف على الفرصة التي أضاعوها، خاصة إذا استمر مرموش في تألقه مع الفريق المنافس.

ماذا قال مرموش؟

وتحدث مرموش بعد المباراة عن أدائه الرائع، ووصف التجربة بـ"المجنونة"، وأعرب عن تقديره للترحيب الحار الذي حظي به في النادي.

وقال في تصريحات لبرنامج "مباراة اليوم" على قناة "بي بي سي" قال النجم الواعد: "كان يومًا مذهلًا، والشعور كان جنونيًا. لقد دخلنا المباراة منذ الدقيقة الأولى وأنجزنا المهمة. كان كل شيء سريعًا، وكنت سعيدًا حقًا بمساعدة الفريق. كما يتعين علي أن أشكر زملائي في الفريق والمدرب، فقد ساعدني الجميع منذ اليوم الأول وجعلوني أشعر بأنني جزء من هذه العائلة. لقد كانت أجواء مذهلة، وأود أن أشكر الجماهير على التصفيق الحار حقًا".

يذكر أن الأهداف الثلاثة للنجم المصري الشاب أسرع هاترك للاعب عربي في الدوري الإنجليزي حيث لم يستغرق سوى 13 دقيقة و54 ثانية، وهو رابع أسرع هاتريك في تاريخ مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.