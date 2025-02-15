أول تعليق من مرموش الملك المصري الجديد بعد تسجيل"هاتريك"

ربما يكون الدوري الإنجليزي الممتاز على وشك توديع الملك المصري محمد صلاح ، لكن عمر مرموش أعلن أنه مستعد لارتداء تاج مواطنه بعد أن سجل ثلاثية مذهلة ليفتتح حسابه مع مانشستر سيتي .

وفي أول تعليق له بعد تسجيل "هاتريك" تاريخي اختار عمر مرموش الهدف الأول من ثلاثيته في مرمى نيوكاسل يونايتد كهدفه المفضل، حيث فاز مانشستر سيتي 4-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاء المصري ملعب الاتحاد بأهدافه الأولى منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي، حيث أكمل ثلاثية في الشوط الأول خلال 14 دقيقة.

وسدد كرة قوية في القائم القريب مسجلا هدفه الثاني، قبل أن يضيف الهدف الثالث من تمريرة عرضية من سافينيو .

لكن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما كان الأكثر إعجابا بهدفه الأول، حيث استغل تمريرة طويلة من إيدرسون قبل أن يضع الكرة بهدوء من فوق حارس المرمى مارتن دوبرافكا.

وقال في المقابلة التي أجراها بعد المباراة مع قناة "سيتي" التلفزيونية: "نعم، بالطبع، إنه يوم جميل للغاية. إنها أول ثلاثية لي في مسيرتي. أود أن أشكر زملائي في الفريق والجهاز الفني والمدرب بالطبع لمساعدتي في تحقيق هذه اللحظة".

وأضاف" لقد جعلوني أشعر وكأنني جزء من هذه العائلة منذ اليوم الأول. أنا سعيد حقًا".

وأوضح "أعتقد أن هدفي الأول كان المفضل، لأنه هدفي الأول مع مانشستر سيتي، وكان الشعور لا يصدق، في هذه الأجواء، في هذا الملعب، كان الأمر لطيفًا حقًا".

كما أشاد مرموش بشكل خاص بإيدرسون بعد تمريرته الحاسمة التي حطمت الرقم القياسي ، وأشاد بثقافة الأسرة في النادي في مساعدته على الاستقرار في الحياة في مانشستر .