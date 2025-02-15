نرى كيف يتعامل مع الإطراءات..ماذا قال غوارديولا عن مرموش و"الهاتريك"؟

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بالنجم المصري عمر مرموش بعد أن سجل المصري ثلاثية في الشوط الأول خلال الفوز 4-0 على نيوكاسل يونايتد، مؤكداً أنه يتمتع بجودة وسرعة عالية، خاصة في الثلث الأخير من الملعب.

وحقق مانشستر سيتي انتصارا ساحقا على نيوكاسل يونايتد، منافسه على المراكز الأوروبية الثلاثة، بعد هزيمته الدرامية في الدقائق الأخيرة أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي.

وافتتح مارموش ثلاثية، جاءت في غضون 13 دقيقة، رصيده مع مانشستر سيتي بطريقة رائعة، فيما سجل لاعب خط الوسط جيمس ماكاتي هدفا في وقت متأخر من الشوط الثاني ليضمن فوزا مقنعا.

وأعرب جوارديولا عن سعادته بتأثير مارموش على المباراة، قائلا إنه شعر أن الأهداف ستأتي من أجل رجل قيمته 59 مليون جنيه إسترليني.

وقال جوارديولا "لقد تذكرنا الطريقة التي لعبنا بها ما كنا عليه وما لم نكن عليه هذا الموسم. لقد قدم عمر مرموش أداءً جيدًا للغاية في ألمانيا، وهو لاعب يتمتع بجودته وسرعته، وكنت سعيدًا بالطريقة التي سجل بها. لقد أهدر العديد من الفرص ضد أورينت، لكنه كان جيدًا حقًا في الثلث الأخير من الملعب اليوم".

نرى كيف يتعامل مع الإطراءات؟

وأضاف "كنا نعلم عاجلاً أم آجلاً أنه سيسجل الأهداف، فهو مهاجم جيد. بالطبع عليه أن يتحسن، لكننا الآن نرى كيف يتعامل مع الإطراءات".

وأشاد جوارديولا أيضًا بلاعبيه الآخرين اللذين انضما للفريق في يناير الماضي، نيكو جونزاليس وعبد القادر خوسانوف، لاعب الوسط الإسباني على وجه الخصوص، بعد أن ساهما في الفوز الكبير.

وقال "نحاول دائمًا، ولكن في بعض الأحيان لا نستطيع القيام بذلك. أنا سعيد حقًا بالسرعة والشدة التي أظهرناها في الهجوم، كان نيكو جونزاليس وعبد القادرخوسانوف استثنائيين. نحتاج إلى الفوز بهذه المباريات للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. يتعين علينا تقديم هذا النوع من الأداء لإرسال جماهير فريقنا إلى ديارهم سعداء.

وأضاف " كنا جيدين حقًا، ولدينا طاقة جيدة في الهجوم. لقد ساعدنا جونزاليس كثيرًا، لقد كنت سعيدًا حقًا لأننا كنا في حاجة إليه، لقد كانت ثلاثة أشهر صعبة".

ومنح مهاجم مصر (26 عاما) التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 19 بعدما سيطر على تمريرة طويلة من الحارس إيدرسون وراوغ كيران تريبيير وأطلق تسديدة من فوق مارتن دوبرافكا حارس الفريق الزائر.

وعاد مرموش، المنضم من أينتراخت فرانكفورت في يناير ، وسجل الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق بتسديدة منخفضة غيرت اتجاهها بعدما اصطدمت بتريبيير.

واختتم مرموش ثلاثيته في الدقيقة 33 بتسديدة مباشرة من 12 ياردة بعد تمريرة من سافينيو عقب مجهود فردي رائع من الجانب الأيمن.

يوم مذهل

وقال مرموش "يوم مذهل وهذا شعور رائع. الثلاث نقاط التي حصلنا عليها كانت بفضل جهودنا منذ الدقيقة الأولى وإنجازنا للمهمة. كان كل شيء سريعا، وكنت سعيدا حقا بمساعدة الفريق".