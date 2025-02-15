البغدادي حارس مرمى رويال.. يدخل التاريخ

دوَّن الحارس أحمد البغدادي اسمه في تاريخ البطولات المحلية الإماراتية كأصغر حارس يشارك في مباراة رسمية مع الفريق الأول، وذلك في دوري الدرجة الثانية الإماراتي.

وبات أحمد البغدادي، حارس مرمى فريق رويال، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، أصغر حارس مرمى يشارك مع فريق في إحدى المباريات الرسمية بعمر 16 عاماً و9 أشهر و10 أيام، إذ مثل الفريق الأول لنادي رويال في التشكيلة الأساسية لمباراته مع فريق الاتفاق خلال منافسات المرحلة الـ16 من دوري الدرجة الثانية للموسم الحالي، ضمن البطولات المحلية الرسمية لاتحاد كرة القدم، التي انتهت لمصلحة الاتفاق بهدفين نظيفين.

ونجح الحارس المصري البغدادي المولود في 24 أبريل 2008 في أن يحجز مكانه مع رويال بعدما تم تصعيده للفريق الأول، إذ تمكن من إثبات وجوده وأصبح بعدها الحارس الأساسي للفريق، علماً بأن حمدان الحمادي، حارس مرمى الشارقة، يعد أصغر حارس مرمى يشارك في مباريات دوري المحترفين منذ تطبيق الاحتراف موسم 2008-2009، بعمر 17 عاماً و9 أشهر و29 يوماً، عندما شارك في تشكيلة الشارقة في مواجهة بني ياس بالجولة السابعة من دوري أدنوك في الموسم الحالي.

وأبدى أحمد البغدادي سعادته في أن يكون الحارس الأساسي للفريق الأول بنادي رويال في هذا العمر، وأن يصبح أصغر حارس يشارك في مباراة رسمية بالدرجة الثانية، مشيراً إلى أنه يملك طموحات كبيرة، وأن اللعب في الدرجة الثانية مجرد بداية لتحقيق أحلامه باللعب في المستوى الأعلى.