غوارديولا وتشافي.. ضحايا خدعة تدريب منتخب الهند!





أكد الاتحاد الهندي لكرة القدم أنه اكتشف ورود طلباتٍ مزيفة من المدربين الإسبانيين بيب غوارديولا وتشافي هيرنانديز لتدريب المنتخب الوطني الأول.

ونفى الاتحاد الهندي لكرة القدم صحة رسائل البريد الإلكتروني التي زُعم أنها مرسلة من قبل غوارديولا وتشافي.

وفي وقتٍ سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت تقارير في الصحف الهندية والإسبانية أن المدير التقني للاتحاد الهندي، سوبراتا بول، أقرّ باهتمام تشافي بالمنصب.

لكن الاتحاد الهندي لكرة القدم، نشر اليوم السبت، بيانًا يفيد بتلقيه طلباتٍ مزيفة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بيان اتحاد الكرة الهندي والذي جاء فيه "تلقى الاتحاد الهندي لكرة القدم بريدًا إلكترونيًا يتضمن طلباتٍ من المدربين الإسبانيين بيب غوارديولا وتشافي هيرنانديز، ولم يتسن التأكد من صحة طلباتهما، وتبيّن لاحقًا أن طلبات البريد الإلكتروني لم تكن صحيحة".

وفي وقتٍ سابق من الشهر الجاري، استقال المدرب الكتالوني مانولو ماركيز من تدريب المنتخب الهندي ليتمكن من التركيز على فريقه، نادي إف سي جوا.

وفتح الاتحاد الهندي لكرة القدم باب التقدم بطلب شغل وظيفة المدير الفني للمنتخب الوطني ، وتلقى 170 طلبًا.

ولم يتول تشافي تدريب أي فريق منذ رحيله عن تدريب برشلونة في مايو 2024، بينما يمتد عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي حتى يونيو 2027.