أقرب إلى الرحيل من البقاء.. تصريحات لوفرين بشأن محمد صلاح تثير الجدل

أثار الكرواتي ديان لوفرين، صديق النجم المصري محمد صلاح وزميله السابق في الفريق، جدلا كبيرا حول أزمة عقد الملك المصري مع ليفربول، مؤكدا أن ليفربول لم يُظهر احترامًا كافيًا لصلاح خلال مفاوضاتهما على الرغم من أن صلاح يحب النادي كثيرا ويريد البقاء وعدم الرحيل.

ويكتنف الغموض مستقبل صلاح مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق لتمديد العقد بين النادي واللاعب، الذي قد يرحل مجانًا عندما ينتهي عقده مع الريدز في الصيف.

إلى جانب المهاجم المتألق، ينتهي عقد الثنائي فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد أيضًا في أنفيلد بنهاية الموسم.

ورغم الأداء المذهل الذي قدمه صلاح هذا الموسم بتسجيله 21 هدفا وتقديمه 13 تمريرة حاسمة في 23 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن صفقة صلاح تظل نقطة نقاش رئيسية.

أقرب إلى الرحيل من البقاء

وتحدث لوفرين، أحد أصدقائه المقربين وزملائه السابقين في الفريق، عن وضع عقد صلاح هذا الأسبوع، معترفًا بأنه "أقرب إلى الرحيل من البقاء".

ليفربول لم يُظهر احترامًا كافيًا لصلاح

وفي مقابلة مع موقع WinWin ، كشف المدافع أنه يعتقد أن ليفربول لم يُظهر احترامًا كافيًا لصلاح طوال مفاوضاتهما.

وقال: «صلاح يعتقد أن هناك أشياء مفقودة في النادي، وأتمنى أن يتم حلها قريبا، لكن الواقع الحالي هو أنه أقرب إلى الرحيل من البقاء».

صلاح يحب ليفربول كثيرًا

وأضاف لوفرين "توصلت إلى استنتاج مفاده أن النادي لا يحترمه بما فيه الكفاية، أو لا يحترمه بالقدر الذي يعتقد أنه يستحقه، لكن هذا جانب آخر من المحادثة، الأمر كله يتعلق بما يحدث خلف الكواليس. إنه يحب ليفربول، وبالمناسبة فهو يحب ليفربول كثيرًا، ويريد البقاء، وهذا هو الجزء الأكثر أهمية، ربما يرى نفسه متقاعدًا هناك".

وتأتي ادعاءات لوفرين بعد أن ألمح صلاح عدة مرات إلى أن هذا قد يكون موسمه الأخير بقميص الريدز بعدما أبدى رغبته في الفوز بلقب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الشهر الماضي، أكد المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا مرة أخرى أنه على الرغم من بقاء خمسة أشهر على انتهاء عقده، إلا أنه لا يوجد تقدم في مفاوضاته مع النادي، وفقا لصحيفة " ديلي ميل" البريطانية.

حتى مدرب ليفربول أرني سلوت، الذي يستمتع بأول موسم له على الإطلاق مع صلاح ، أشاد باللاعب، مشيرا إلى أنه يستحق أن يطلق عليه لقب لاعب كرة قدم استثنائي.

وبعد ست سنوات قضاها الثنائي في صفوف الريدز، دافع زميله السابق لوفرين عن النجم المصري، قائلاً إنه يريد بقاءه.

"الجميع يريد بقاءه، وأنا شخصيًا أريد ذلك أيضًا. اتصلت به وقلت له: "مو، عليك أن تفكر في نفسك. انظر إلى كل ما فعلته لهذا النادي وما زلت قادرًا على فعله".

وظل صلاح ولوفرين على اتصال منذ رحيل المدافع إلى زينيت سان بطرسبرج في عام 2020.

وطور الثنائي علاقة قوية خلال السنوات الست التي أمضياها معًا في أنفيلد، حتى أن الكرواتي هنأ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا بعد هدفه المائة مع ليفربول في عام 2021.

ويبلغ رصيد صلاح الآن 237 هدفا في 383 مباراة مع الريدز، ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي النادي.

يلعب لوفرين حاليًا في نادي باوك اليوناني. وشارك المدافع السابق لساوثامبتون وليون في سبع مباريات هذا الموسم، لكنه الآن خارج الملاعب بسبب إصابة في الكاحل.

وعندما سُئل عما إذا كان الدوري السعودي للمحترفين قد يكون خيارًا مستقبليًا لصلاح، قال: "إذا رحل، نعم، لماذا لا؟! كما تعلمون، الدوري السعودي أصبح أكثر تنافسية".

وأضاف: "أعتقد أنه إذا ذهب محمد إلى هناك، فسوف يصبح واحدًا من أكبر النجوم، وسوف يكون ذلك بمثابة طفرة تسويقية ضخمة للدوري، وسوف يجذب معه بالتأكيد بعض الجماهير، لذلك دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وفي حال قرر محمد صلاح إتمام هذه الصفقة، فقد ينضم إلى نجوم كرة القدم الأوروبية السابقين مثل جواو كانسيلو وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي.