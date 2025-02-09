سأشارك في مونديال 2026 بشرط .. رونالدو: أريد اللعب في فريق واحد مع ابني

أكد النجم البرتغالي لاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو عن عزمه المشاركة في مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك إذا كان في حالة بدنية وذهنية ملائمة، كما كشف عن رغبته اللعب مع ابنه كريستيانو جونيور في فريق واحد.

كريستيانو رونالدو، رغم بلوغه الأربعين عامًا، لا يزال يُعتبر واحدًا من أبرز اللاعبين في عالم كرة القدم. إمكانياته الكبيرة وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف جعلته يحافظ على مستوى عالٍ من الأداء حتى بعد الوصول إلى هذه المرحلة من العمر. سواء كان ذلك من خلال سرعته، مهاراته التهديفية، أو قدرته على القيادة داخل الملعب، فإن كريستيانو لا يزال يشكل تهديدًا حقيقيًا لأي خصم.

وقال رونالدو لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي "عندما يحين موعد المونديال المقبل، إذا كنت في حالة بدنية وذهنية ملائمة، وإذا احتاج المنتخب لخدماتي سأكون جاهزاً للمهمة".

وأضاف "لن يكون من العدل قول إنني ينقصني الفوز بكأس العالم لإثبات أن مسيرتي ناجحة".

وجدد نجم النصر السعودي رغبته في اللعب بفريق واحد مع نجله كريستيانو جونيور، الذي يمثل فريق الناشئين بالنصر السعودي حالياً.

وأوضح رونالدو : "أحب اللعب بفريق واحد مع ابني الذي يبلغ 14 عاماً، لكن لنرى ما سيحدث، هذا الأمر يتوقف عليّ أكثر منه".

ورغم تصريحاته بخصوص مشاركته في مونديال 2026، لكن الأمر يعتمد على العديد من العوامل، بالرغم من تقدمه في السن، إلا أن كريستيانو يملك عزيمة لا حدود لها، وقد أظهر في العديد من المباريات الأخيرة أنه لا يزال قادرًا على تقديم الكثير على المستوى الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، إذا استمر في الحفاظ على لياقته البدنية، فقد تكون له فرصة كبيرة للمشاركة في المونديال.

ومع تقدم كرة القدم في مجال التحضير البدني والتغذية، فإن العديد من اللاعبين الذين وصلوا لسن متقدمة أثبتوا قدرتهم على مواصلة اللعب على أعلى مستوى.

وحقق النجم البرتغالي مع منتخب بلاده كأس أمم أوروبا 2016 و دوري الأمم الأوروبية 2020.

ولا يزال رونالدو عنصراً أساسياً في منتخب البرتغال مع المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، وتألق في المباريات الدولية الأخيرة ليعزز رصيده كأفضل هداف على مستوى المنتخبات.

وكان رونالدو الّذي بلغ عامه الـ40 قد لعب لنادي ريال مدريد بين عامي 2009 و2018، ومثّله في 438 مباراة، سجّل خلالها 450 هدفاً وقدّم 131 تمريرة حاسمة.

وحقق كريستيانو رونالدو، الذي يلعب لنادي النصر السعودي في الوقت الحالي، عدداً من الألقاب مع ريال مدريد، أبرزها: الدوري الإسباني وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

من جهة أخرى كشف كريستيانو رونالدو بأن حفل إعتزاله كرة القدم سيكون على ملعب سانتياغو برنابيو حسبما ذكرت صحيفة "آس" الاسبانية.