«قايدي» كلباء يتفوق باللمسة الأخيرة

سجل الإيراني مهدي قايدي نجم كلباء 9 أهداف من مجموع 25 هدفاً أحرزها فريقه في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي، كما أسهم في صناعة 5 أهداف، ويحتل قايدي المركز الثالث في قائمة هدافي «دورينا» خلف لابا كودجو مهاجم العين «16 هدفاً»، وعمر خريبين لاعب الوحدة «11 هدفاً»، وبالمقابل يأتي ترتيبه الرابع في قائمة أفضل صانعي الأهداف خلف روميرو وبندر الأحبابي «العين» لكل منهما 7 أهداف، ووليد ازارو «عجمان» 6 أهداف.

ويتفوق مهدي قايدي على كل أجانب دوري أدنوك للمحترفين، كونه يجمع بين إحراز الأهداف وصناعتها ولا يوجد أي لاعب آخر سجل وصنع 14 هدفاً إلا قايدي.