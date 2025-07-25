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كرة القدم

نيمار يدخل في نقاش حاد مع مشجع لسانتوس

نيمار مستاء من الخسارة بعد نهاية المباراة
رويترز
نيمار مستاء من الخسارة بعد نهاية المباراة

رويترز

دخل المهاجم نيمار في نقاش حاد مع أحد المشجعين بعد إلغاء هدف سجله في الدقائق الأخيرة، مما أدى إلى هزيمة ناديه سانتوس 2-1 وتركه في منطقة الهبوط بدوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم.وتوجه اللاعب.

والذي عانى من فترة محبطة منذ عودته إلى نادي طفولته هذا العام، إلى المدرجات في نهاية المباراة مع إنترناسيونال للتحدث مع أحد المشجعين الذي بدا وكأنه يعترض عليه.

وأظهرت مقاطع الفيديو نيمار منزعجاً ويلوح بيديه، بينما يدفعه أحد زملائه بعيداً. وكان سانتوس يسعى جاهداً للعودة بعد تراجعه بهدفين، حيث سجل ألفارو مارتن باريال هدفاً في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبعدها بثلاث دقائق، ظن نيمار أنه سجل هدفاً بتسديدة يسارية، واحتفل أمام الجماهير التي شجعته. لكن صيحات الاستهجان دوت في أرجاء ملعب فيلا بيلميرو عندما قرر الحكم أن الكرة لم تعبر خط المرمى.