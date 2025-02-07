الراتب والدخل السنوي .. كم يربح محمد صلاح من كرة القدم؟

بات محمد صلاح، نجم ليفربول والمُلقب عند جماهير الريدز بـ"الملك المصري"، اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي الإنجليزي العريق، فبعد تمديد عقده الأخير، ارتفعت أرباحه إلى مستويات قياسية، حيث يحصل الآن على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، أي ما يعادل دخلًا سنويًا يصل إلى 18.2 مليون جنيه إسترليني، ومع إضافة مكافآت الأداء المرتبطة بالأهداف والتمريرات الحاسمة، يمكن أن يرتفع راتبه الأسبوعي إلى 400 ألف جنيه إسترليني، ما يجعله أحد أعلى اللاعبين أجرًا في العالم، وبلغت ثروة صلاح 53 مليون دولار حتى أكتوبر 2024، وفقا لمجلة فوربس.

في عام 2022، كان تمديد عقد صلاح مع ليفربول لحظة فارقة في مسيرته الكروية، فقد جعله هذا العقد اللاعب الأعلى أجرًا في النادي، متجاوزًا نجومًا مثل ترينت ألكسندر أرنولد (180 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا) وفيرجيل فان ديك (220 ألف جنيه إسبوعيًا)، يُظهر هذا التمديد التزام ليفربول بمكافأة لاعبيها الأساسيين الذين يساهمون في نجاحات الفريق.

لا يقتصر دخل صلاح على الراتب الأساسي فقط، بل يتضمن أيضًا مكافآت مرتبطة بأدائه المميز على أرض الملعب، فكل تمريرة حاسمة أو هدف يساهم في زيادة أرباحه الأسبوعية، والتي يمكن أن تصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني، هذا النظام التحفيزي يعكس ثقة النادي في قدرات صلاح ويضمن استمراره في تقديم أداء استثنائي.

يُعد راتب صلاح الأسبوعي من بين الأعلى في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يقارن مع نجوم من طراز كيفن دي بروين (400 ألف جنيه إسترليني) وماركوس راشفورد (325 ألف جنيه إسترليني)، هذه الأرقام تؤكد مكانة صلاح كواحد من أبرز اللاعبين في واحد من أقوى الدوريات العالمية.

وكشفت تقارير صحفية عن تلقي صلاح مؤخراً عرضًا ماليًا ضخمًا من نادي الهلال السعودي، بلغ 65 مليون جنيه إسترليني سنويًا، وعلى الرغم من أن هذا العرض سيضعه بين الرياضيين الأعلى أجرًا في العالم، إلا أن صلاح لم يحسم أمره حتى الآن رغم عدم تمديد تعاقده مع ليفربول.

لا تقتصر ثروة صلاح على كرة القدم فقط، فهو نجم دعائي مع علامات تجارية عالمية مثل بيبسي وأديداس، هذه الدعاية تساهم بشكل كبير في زيادة دخله، حيث تُقدر ثروته الصافية بحوالي 109 ملايين جنيه إسترليني، حيث إن شعبية صلاح العالمية جعلته وجهاً مفضلاً للعديد من الحملات الإعلانية.

استثمارات حكيمة

ينعكس نجاح صلاح المالي على حياته الشخصية، حيث يمتلك عقارات فاخرة في مصر والمملكة المتحدة، يُعرف عنه أيضًا اتخاذ قرارات مالية حكيمة، ما يضمن استقراره المالي على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك، يُعد صلاح شخصية محترمة وحبوبة من الجميع عالمياً وعربياً بسبب جهوده الخيرية، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والتعليم في مصر.

تأثير صلاح على ليفربول

قيمة صلاح لليفربول تتجاوز بكثير راتبه، منذ انضمامه للنادي في عام 2017، ساهم بشكل كبير في تحقيق ألقاب مهمة، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال، بتسجيله أكثر من 170 هدفاً في الدوري، أثبت صلاح أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي.

ينتهي عقد صلاح مع الريدز في صيف العام الحالي، ولكن مستقبله لا يزال غامضًا. ومع ذلك، فإن إرثه في كرة القدم سيظل علامة مضيئة في تاريخ الكرة العالمية، سواء من حيث إنجازاته المالية أو تأثيره الكبير على الرياضة.