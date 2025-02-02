مصطفى محمد يمنح نانت فوزا ثمينا على ريمس في الدوري الفرنسي

سجل المهاجم المصري مصطفى محمد هدفا ليقود فريقه لفوز ثمين خارج ملعبه أمام ريمس بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة 20 بالدوري الفرنسي، اليوم الأحد.

تقدم نانت بهدف ماتيس أبلين في الدقيقة 42، وأدرك ريمس التعادل بهدف ذاتي سجله جان كاستيليتو لاعب نانت بالخطأ في مرماه بالدقيقة 45+1.

وفي الشوط الثاني سجل مصطفى محمد هدف فوز نانت في الدقيقة 70 ليحتفل المهاجم المصري بثالث أهدافه في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

وأكمل فريق ريمس الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد جوزيف أوكوكو في الدقيقة 94.

ورفع نانت رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة في المركز 14 ،ليقترب من ريمس الذي تجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز 13.

وفي نفس التوقيت، فاز رين بصعوبة بالغة على ضيفه ستراسبورج بهدف وحيد سجله لودوفيتش بلاس في الدقيقة 89.

ورفع رين رصيده إلى 20 نقطة في المركز 15 ليكسر سلسلة هزائمه في الفترة الأخيرة، بينما تجمد رصيد ستراسبورج عند 27 نقطة في المركز التاسع.

و تعادل أنجيه مع ضيفه لوهافر بنتيجة 1/1.

تقدم أندريه آيو بهدف لفريق لوهافر في الدقيقة 73، واقتنص آنجيه نقطة التعادل بهدف فلوران هانين في الدقيقة 90.

وخاض الفريقان جزء كبيرا من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ليليان راوليسوا من آنجيه في الدقيقة العاشرة، وأرونا سانجانتي لاعب لوهافر في الدقيقة 16.

بهذا التعادل بقى آنجيه في المركز 12 برصيد 23 نقطة، بينما يتذيل لوهافر جدول الترتيب برصيد 14 نقطة في المركز 18.